Los primeros atletas de las competencias de la UTMB en Bariloche llegaron a la meta en el Centro Cívico. Foto: Agencia Bariloche/ Diario Río Negro

Con la llegada a la meta en el Centro Cívico de los primeros atletas de dos de las competencias iniciales se vive el Patagonia Bariloche by UTMB: el primer puesto para los 55 kilómetros fue para el canadiense Remi Leroux y en los 33 kilómetros encabezó el podio el argentino Javier Narvaez.

Los primeros en llegar arribaron minutos después de las 9. En la meta, ubicada con un arco inflable frente a la torre del reloj del Centro Cívico, los animadores del evento alentaban al público que de manera tímida comenzaron a llegar para alentar a los corredores.

La competencia en sus seis circuitos tiene más de 4.000 inscriptos de 50 país. Los dos primeros en realizarse son el trayecto llamado Bella Vista, de 55 kilómetros, que tuvo 892 anotados; y Nahuel Huapi, de 33 kilómetros, donde participan 955 atletas.

Los primeros atletas de las competencias de la UTMB en Bariloche llegaron a la meta en el Centro Cívico. Foto: Agencia Bariloche/ Diario Río Negro

Según los resultados oficiales de Patagonia Bariloche by UTMB, en la competencia de 55 K el mejor tiempo lo tuvo el canadiense Remi Leroux con 5:16:56; segundo fue el brasileño Johnny Luna Lima con 5:27:56; y en tercer lugar se subió al podio el argentino Javier Maliqueo que hizo la prueba en 5:34:37.

En los 33 K, el argentino Javier Narváez fue el ganador con un tiempo de 2:56:56; segundo el nacional Ezequiel Alexis Pauluzak con 2:57:18; y en tercer lugar el barilochense Patricio González que llegó a la meta en 2:59:20.

Cómo sigue la competencia UTMB en Bariloche

Esta noche a las 21 la prueba principal de la competencia llamada «Tronador» de 130 kilómetros. Por eso, a partir de las 20:45 se realizará el corte de tránsito en Quaglia y Mitre, y Urquiza y 20 de Febrero; además de 20 de Febrero y avenida Belgrano, avenida Belgrano y Las Piedras, y Las Piedras y avenida de los Pioneros.

La limitación de circulación será breve, hasta las 21:15.

Mañana sábado 21, la prueba de 85 K largará a las 5 de la madrugada desde el Centro Cívico.

Los primeros atletas de las competencias de la UTMB en Bariloche llegaron a la meta en el Centro Cívico. Foto: Agencia Bariloche/ Diario Río Negro

Las llegadas al Centro Cívico de las pruebas restantes están previstas este sábado desde las 9:30 hasta las 6:30 del domingo. El operativo en los cruces comenzará a las 9:00 del sábado y se extenderá hasta las 6:30 del domingo en los siguientes puntos:

Cortes: Las Piedras y avenida de los Pioneros; Las Piedras y avenida Belgrano; Juan José Paso y Salta; Salta, San Martín y Libertad.