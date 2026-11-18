Por segundo año consecutivo, los paisajes de Bariloche y el parque Nahuel huapi forman parte del circuito de carreras de montaña de la UTMB World Series con la Patagonia Bariloche by UTMB, con más de 4.000 atletas en competencia.

El ultra trail reúne a destacados atletas internacionales y nacionales, además de corredores que buscan superar nuevos desafíos en seis circuitos que parten de los 12 K a los 130 K entre senderos de montaña, bosques y lagos patagónicos.

La presentación de la competencia se realizó este miércoles como antesala del gran evento que se vivirá a partir del jueves por la tarde cuando se realice la largada simbólica de los atletas y hasta el domingo cuando en el arco de llegada, instalado en el Centro Cívico de Bariloche, los corredores crucen la meta.

Según destacó la organización este año hay un “récord de inscriptos” con más de 4.000 personas de 50 nacionalidades, que ya se pueden vislumbrar en la ciudad con sus entrenamientos previos y conocimiento del terreno.

La carrera tiene seis circuitos para todos los niveles. Cerro Otto, 12 K y 500 metros de desnivel; cerro Lindo con 22 K; Nahuel Huapi con 33 K y 1.425 metros de desnivel positivo; cerro Bella Vista con 55 K de circuito y 3.000 metros de desnivel positivo; Frey que recorrerá 85 K con 4.700 metros de desnivel; y Tronador (que recorre varios picos y senderos de la zona) que será la mayor prueba con 130 K y 6.580 metros de desnivel.

Los atletas destacan el entorno de la competencia en Bariloche

El sudafricano Daniel Claassen, ganador de los 100 K de Mountain Ultra Trail by UTMB este año, donde batió un récord de tiempo, formó parte de la presentación -que se realizó en el hotel Radisson Blue junto al lago Nahuel Huapi- de la competencia como uno de los atletas de elite destacados. Al dirigirse al público, exaltó los paisajes de Bariloche y el entorno para la carrera de 85 K que disputará en esta edición patagónica.

Patricio González, corredor barilochense, también destacó el entorno de la carrera -donde habitualmente entrena- y recordó que en la primera edición se consagró en los 85 kilómetros: “Fue una de mis mejores carreras”, sentenció y dijo que ahora se prepara ahora para “darlo todo”.

Belén Sánchez, corredora argentina, dijo que el evento se realice en el país “es un orgullo muy grande” y valoró “poder aprender y tener cerca a los grandes atletas”; mientras que el cordobés Brian Palacios, mencionó como “un sueño” que se realice la competencia en Bariloche. Este año desafiará los 55 kilómetros: “Con muchas ganas de correr y estoy más motivado al ver el paisaje”.

La presentación oficial de la competencia reunió a autoridades del parque nacional Nahuel Huapi, como el intendente Dámaso Larraburu, quien valoró la “alianza entre el deporte, el turismo sustentable y el cuidado del ambiente”; y Eric Guzmán, secretario de Turismo municipal y presidente del Emprotur, que agradeció a la organización por elegir Bariloche para su serie argentina.

Se realizó la presentación oficial de Patagonia Bariloche by UTMB.

Largadas y convocatoria a recibir a los corredores

El viernes 20 largarán desde el complejo Los Baqueanos las pruebas Bella Vista 55K y Nahuel Huapi 33K, mientras que a las 21 partirá del Centro Cívico la Tronador 130K, la más extensa de la edición.

Para el sábado 21 están previstas las largadas de la Frey 85K desde el Centro Cívico y de la Cerro Lindo 22K y la Otto 12K desde el predio Cerro Lindo.

El Centro Cívico será la meta de las seis pruebas y también recibirá a corredores, familias y vecinos para la ceremonia de apertura, prevista para el jueves 19 a las 16, y para las actividades del domingo 22, con la carrera infantil Mini Bariloche a las 10.30 y la premiación a las 12.