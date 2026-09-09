Conflicto legal y una promesa: por qué buscan prohibir que Ángela Leiva cante “Amiga traidora”

Un inesperado conflicto contractual amenaza con dejar a Ángela Leiva sin la canción más importante de su repertorio. La referente de la música tropical enfrenta una ofensiva para impedir que siga interpretando en vivo su histórico hit “Amiga traidora”, una medida que encendió las alarmas de sus fanáticos de cara a sus próximos shows multitudinarios.

El reclamo no proviene de una discográfica, sino de la viuda del autor del tema, quien inició acciones para prohibir que la artista utilice la obra en sus presentaciones.

Un reclamo por regalías y una promesa en el lecho de muerte

La polémica estalló de forma pública en el programa LAM (América), donde detallaron los motivos detrás de la embestida contra la cantante. La ofensiva la encabeza Silvia, viuda de Héctor “Chiqui” Percovich, el compositor fallecido que figura como creador de la obra.

Los puntos centrales de la disputa giran en torno a los derechos de autor y el cobro de reproducciones:

Falta de pago de regalías: La familia del compositor asegura que nunca percibieron dinero por las presentaciones en vivo de la artista ni por el flujo de reproducciones en plataformas digitales .

La familia del compositor asegura que nunca percibieron dinero por las presentaciones en vivo de la artista ni por el flujo de reproducciones en . Irregularidades en el registro: Afirman que la canción quedó inscripta a nombre de terceros sin el consentimiento de su verdadero creador.

Afirman que la canción quedó inscripta a nombre de terceros sin el consentimiento de su verdadero creador. Omisión en las planillas: Denuncian que Leiva no declaraba el tema en los repertorios oficiales para evitar el pago correspondiente a la sociedad de autores.

«Después de que murió mi marido, le juré a él que esto no iba a quedar así. Él le habría querido regalar los manuscritos a Ángela, pero no lo hizo porque recibió mucho destrato», sentenció la viuda de Percovich para justificar la medida.

La respuesta del entorno de la cantante

El primer objetivo de la prohibición apunta directamente al show que la figura de la cumbia tiene programado para el 23 de octubre en Córdoba, donde la viuda busca evitar legalmente que el tema suene sobre el escenario.

Por el momento, el equipo de trabajo de la artista busca bajarle el tono a la controversia. Al ser consultado sobre el reclamo, el representante de Ángela Leiva aseguró que aún no recibieron ninguna notificación judicial ni formal al respecto, por lo que los preparativos para las próximas fechas continúan según lo previsto.