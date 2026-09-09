Caso Loan Danilo Peña: llaman a declarar a tres testigos del hallazgo del botín y rastrillaje

El paradero de Loan Danilo Peña, de Corrientes, es incierto desde el 13 de junio 2024. Tras cumplirse dos años del hecho, se dio inicio al juicio con el que se busca esclarecer qué sucedió con el nene en aquel almuerzo familiar donde fue visto por última vez.

En la causa hay imputados directos y sumados a varios testigos en el procedimiento de búsqueda de Loan a lo largo de los últimos 26 meses.

Debido a la desaparición del chico, son juzgados la tía de Loan, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

La audiencia fijada para este miércoles contempla la citación de tres personas clave en el caso:

María Soledad Duarte , una vecina que presenció el hallazgo de una prenda del menor

, una vecina que presenció el hallazgo de una prenda del menor Marisel Exquivel , perito licenciada en Criminalística

, perito licenciada en Criminalística Cristian Gutiérrez, un vecino que participó activamente en los operativos de búsqueda iniciales.

María Soledad Duarte declarará su versión sobre el hallazgo del calzado

El primer testimonio programado corresponde a María Soledad Duarte, residente de 9 de Julio, quien acudió a colaborar tras la desaparición del niño. Su declaración se centra primordialmente en las circunstancias bajo las cuales se localizó un botín perteneciente al menor al día siguiente de su extravío.

El calzado en cuestión fue hallado en una zona lodazal de un predio lindero a la finca de la abuela del menor, a más de 1.500 metros en línea recta desde el naranjal donde fue visto por última vez. Para la parte acusadora, este hallazgo no se dio de manera fortuita, sino como parte de una maniobra intencionada para desorientar a los investigadores.

De acuerdo con las actuaciones previas, Duarte se sumó al grupo integrado por Laudelina y Macarena Peña, quienes la guiaron hasta un sector con huellas impresas en el barro. Según su relato, presenció el instante preciso en que se descubrió la prenda tras remover el terreno con un elemento de madera.

En el lugar de los hechos estaban presentes autoridades policiales como el entonces comisario Walter Maciel y el oficial retirado Francisco Méndez. La testigo detalló que tomó un registro fotográfico del calzado a las 15:43 de aquel 14 de junio, instante en el que Maciel solicitó no difundir imágenes para no entorpecer ni generar falsas expectativas.

Marisel Exquivel: testigo en formar parte de la búsqueda y recolección de pruebas en el Caso Loan Peña

Por su parte, la perito en Criminalística Marisel Exquivel, integrante del ministerio Público, dará cuenta de las tareas de campo realizadas entre el 14 y el 22 de junio de 2024. Su labor abarcó la recolección y aseguramiento de elementos probatorios de diversa índole en la zona de búsqueda.

Entre la evidencia levantada por la especialista figuran pañuelos con manchas sospechosas, muestras de tierra y barro, hisopados, patrones de pisadas, una toalla, una bufanda y prendas de vestir. Asimismo, llevó a cabo inspecciones mediante la aplicación de luminol en varios vehículos vinculados a los sospechosos.

Exquivel también estuvo a cargo de las diligencias de allanamiento practicadas en la residencia de Victoria Caillava y Carlos Pérez, donde se incautaron indicios textiles. Durante estas actuaciones presenció además las pericias odorológicas coordinadas por los equipos forenses especializados de la provincia.

Loan Danilo Peña está desaparecido desde junio 2024.-

Cristian Gutiérrez: testigo clave del día de la desaparición de Loan

La nómina de testigos de la jornada la completa Cristian Gutiérrez, quien acompañó al imputado Antonio Benítez durante la tarde y noche del 13 de junio. Su testimonio busca esclarecer los recorridos realizados durante las primeras horas de rastreo.

El punto de vista de Gutiérrez con su relato intentará reconstruir en el momento en que advirtieron que ya no veían al niño, siendo este un punto escencial en el caso.

El proceso prevé la eventual declaración de Antonio Benítez a solicitud de su defensa, luego de que las audiencias previas sufrieran interrupciones por afecciones de salud presentadas por algunos de los imputados en el recinto judicial. “Es la segunda vez que mi defendido se descompone como consecuencia de la comida aparentemente en mal estado», dijo su abogado, Enzo Di Tella.

Con información de Infobae.