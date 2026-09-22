Independiente Rivadavia sortea la muleta de su técnico Berti, que se rompió en pleno partido

Berti con sus muletas, en el partido ante Barracas Central que la Lepra ganó 1-0.

Independiente Rivadavia venció como visitante 1-0 a Barracas Central, es líder de la tabla anual, y para festejarlo habrá un sorteo con un premio muy especial: la muleta que Alfredo Berti utilizó en los últimos encuentros. El DT más ganador de la historia de la Lepra sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento y la muleta, a decir verdad es un bastón canadiense, se ha convertido en una especie de talismán para los hinchas.

Durantre el encuentro ante Barracas, Alfredo Berti se vio afectado por una jugada al límite sobre el lateral del campo de juego cuando promediaba el complemento.

La jugada que dejó sin muleta al técnico de Independiente Rivadavia

El incidente se desató a los 35 minutos del segundo tiempo en el estadio Claudio Tapia, en el marco de una disputa intensa entre Rodrigo Insúa y Tomás Bottari.

El marcador de punta del conjunto local cometió una infracción severa que desestabilizó al mediocampista visitante, cuyo impulso lo hizo impactar directamente contra el estratega azul, doblando de manera irreparable una de sus muletas.

Independiente Rivadavia anunció el sorteo a través de sus redes y su sitio oficial.

PATADÓN DE INSÚA Y A BERTI SE LE ROMPIÓ LA MULETA



El defensor de Barracas lo cruzó a Bottari, que terminó llevándose puesto a su DT.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VMEfyA6lRh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2026

«Esta noche, contra Barracas, la muleta de Alfredo Berti no aguantó. El equipo sí: ganamos y estamos punteros solos», indicaron las redes sociales del club del Parque General San Martín anunciando el sorteo.

El nuevo sitio oficial de los azules anunció: «La noche contra Barracas Central nos dejó mucho más que tres puntos vitales. El equipo demostró mucha entrega para llevarse un triunfo clave y así consolidarse como punteros absolutos de la Tabla Anual. Sin embargo, en medio de la intensidad del encuentro, hubo algo que no resistió: la muleta de nuestro director técnico, Alfredo Berti«.

«Para celebrar este gran presente institucional y deportivo, decidimos sortear esta pieza que ya es un símbolo de la pasión con la que se vive cada partido. ¡Sí, leíste bien socio leproso! ¡La muleta del Míster puede ser tuya!», agregó

El sorteo es exclusivo para los socios de Independiente Rivadavia con la cuota al día y si el sorteado no cumple la condición, se sorteará de nuevo, aunque todavía hay tiempo de hacerse socio o ponerse al día a través de Global Fan o del renovado sitio oficial de la Lepra.

La organización estableció como límite este martes a las 16 horas, momento en el cual se cerrará el período de inscripción.