Mario Martínez asumió como técnico de La Amistad: «El grupo está muy comprometido»

A casi de un mes de su comienzo, La Amistad es uno de los principales favoritos en el Regional Amateur después de perder la final por el ascenso en la última edición.

El club cipoleño quedó en la puerta de subir al Federal A y ahora buscará revancha. Con ese objetivo, contrató a Mario Martínez como entrenador.

El técnico, que viene de dirigir en San Patricio del Chañar, también pasó por Sol de Mayo, Cruz del Sur, Racing de Trelew, Germinal de Rawson, Sacachispas y Huracán de Comodoro Rivadavia, entre otros.

«No pensaba dirigir el Regional este año pero me convenció la llamada del presidente, por la estructura y los objetivos que tiene el club«, destacó el DT en diálogo con Subite al Podio de Río Negro Radio.

Martínez hizo hincapié en la preparación física en la que lo acompaña el PF Maximiliano De la Hoz, ex Cipolletti con el que ya compartió en Sol de Mayo.

«Estamos con doble turno, en el gimnasio y en el predio. Me importa que el equipo estén físicamente, como primera medida. Después la plasticidad y el convencimiento para jugar se va a ir puliendo», valoró.

El Regional Amateur comenzará el último fin de semana de agosto y dará cuatro ascensos al Federal A y otros cuatro al Torneo Argentino del Interior del año que viene.

«Tenemos la motivación de que ya falta poco para que arranque el torneo. El grupo está muy comprometido, hay una base de chicos que ya jugaron la final este año y quieren ir por más», aseguró Martínez.

Sobre el plantel y las posibles incorporaciones, repasó: «Tenemos jugadores en carpeta, algunos ya los dirigí y a otros no. No nos vamos a apurar para incorporar, no queremos fallar ahí. La primera semana de agosto vamos a tratar de tener a todos».

«Vamos a terminar conformando una gran plantel, la idea es que no sea corto. Con doble competencia no queremos que pase eso», concluyó.



