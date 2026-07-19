Las tapadas salvadoras del Dibu que mantuvieron con vida a Argentina hasta el final del alargue

Cuando Argentina más lo necesita, el Dibu está. El golero albiceleste fue determinante durante los 90 minutos.

¡Nada por reprochar! Argentina lo dio todo y hasta el final para intentar pelear por Copa del Mundo ante España. Y en ese luchar y resistir, el Dibu Martínez fue uno de los principales abanderados del combinado albiceleste.

Cuando equipo lo necesitó, el arquero respondió. A pesar del gol recibido en el alargue, probablemente fue la mejor actuación del golero del West Ham en esta cita mundialista, y justamente en el partido más importante. Los españoles llegaron con peligro en más de una oportunidad y allí siempre estuvo el «1».

La más picante, sobre el final del partido: un tiro libre ejecutado con precisión por Lamine Yamal, que logró desviar con las dos manos hacia un costado. Si bien respondió con seguridad, el tiro era más peligroso de lo que aparentaba.

Previo a esa intervención, Martínez intervino en no menos de siete ocasiones. Otra de esas que valen «Oro», un contragolpe de los ibéricos que terminó en remate de Williams, a quien luego le taparía un cabezazo en el arranque del alargue.

Poco tuvo que ver Dibu en el tanto de Ferran Torres, en el comienzo del segundo tiempo adicional, que pateó solo frente al arco luego de la asistencia de Williams.

Como en la final pasada, cuando se vistió de héroe en el mano a mano ante Tchouameni, Dibu le dio vida al combinado albiceleste. Esta vez, lamentablemente, no alcanzó.

Las mejores atajadas del Dibu