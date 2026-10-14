Leandro Paredes volvió a entrenarse e ilusiona: ¿se arriesga a la vuelta ante Vasco da Gama?

¿Aceleran la vuelta? A raíz de lo ocurrido anoche en La Bombonera, con la inesperada derrota por 1 a 0 ante Vasco da Gama, el cuerpo técnico de Boca Juniors podría apresurar el regreso a las canchas de Leandro Paredes, cuya ausencia anoche la padeció el Xeneize en la ida de las semifinales por la Copa Sudamericana.

Suena difícil, porque el campeón del mundo lleva apenas cinco días de recuperación de su lesión, el desgarro de grado 2 sufrido en el pasado encuentro ante Instituto (serán 11 días el próximo martes), pero está claro que, luego de la caída, el capitán querrá ser de la partida en Brasil en el encuentro decisivo de la llave.

En principio, el volante recién podría ser tenido en cuenta para el superclásico con River de la fecha 15 del Torneo Clausura, el próximo 1 de noviembre en La Bombonera. Para entonces, el capitán tendría 22 días de recuperación encima, un plazo más que lógico considerando el daño sufrido.

PREOCUPACIÓN TOTAL EN EL MUNDO BOCA: LEANDRO PAREDES SALIÓ LESIONADO TRAS 15 MINUTOS EN CANCHA VS. INSTITUTO. https://t.co/sgIVsZlCKj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Sin embargo, este miércoles el jugador de la Selección se presentó en el predio y realizó trabajos en el campo de juego, siendo examinado bien de cerca por el cuerpo médico del Xeneize. La respuesta del jugador ante la exigencia fue positiva, por lo que puertas adentro se ilusionan con su presencia el próximo martes.

Clínicamente, es prácticamente imposible que una ruptura muscular de la dimensión de la que sufrió Paredes pueda cicatrizar en apenas 11 días (la mitad del tiempo estipulado). Pero, de continuar trabajando sin molestias en los próximos días, el Vasco no dudará en convocarlo y que viaje a Brasil.

Para Boca, la presencia de Paredes es esencial. Además de ser el caudillo en términos grupales, el “5” es fundamental en la creación de juego de Boca, algo que anoche estuvo en deuda. A esto hay que sumarle que las alternativas en el puesto se redujeron con la lesión de Tomás Belmonte y la poco convincente actuación de WIlliams Alarcón.

La necesidad de dar vuelta el resultado en el Maracaná puede hacer que Arruabarrena apele a un equipo más ofensivo y ponga solo dos mediocampistas centrales, pero incluso así si Paredes se pone a disposición, podría estar de arranque.