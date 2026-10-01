Nuevo faltazo de Marcos Rojo en Racing: el defensor presiona para lograr su salida a Estudiantes

Nuevo capítulo para la novena entre Marcos Rojo y Racing Club. El defensor se ausentó hoy del entrenamiento de la Academia por segundo día consecutivo, lo que agudiza el conflicto con la dirigencia por su intención de dejar el club y emigrar a Estudiantes La Plata.

Tras no llegar a un acuerdo con el presidente Diego Milito, charlas que subieron de tono y terminaron en un picante duelo verbal entre ambos, Rojo sigue presionando a la dirigencia para intentar negociar salida al Pincha. Según avisó el entorno del futbolista, su idea es no volver a entrenarse con el club de Avellaneda.

El conjunto platense quiere repatriarlo para disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Para esto, Juan Sebastián Verón, cabeza del club platense, deberá llegar a un acuerdo con la Academia y trabajar reestablecer la relación entre Rojo y el hincha del Pincha, la cual se quebró tras su llegada a Boca.

Marcos Rojo pidió que lo dejen ir a Estudiantes, Milito dijo que no y hubo una discusión fuerte en la que el jugador le avisó que no juega más en Racing.



Rojo condonaría una deuda que el club tiene con él, pero Milito no quiere saber nada con eso. Si Estudiantes le ofrece algo a… pic.twitter.com/9usOeSSF7i — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) September 30, 2026

Los conflictos entre Racing Club y Marcos Rojo comenzaron el domingo, luego de la eliminación de la Academia de la Copa Sudamericana ante Boca; aunque previamente ya había rumores sobre su intención de salir del club y volver al Pincha para dicho desafío. Hasta se habla de un acercamiento de los dirigentes de Estudiantes a través de una comunicación telefónica, procurando iniciar negociaciones, pero no recibieron respuesta.

El plantel de la Academia volvió el martes a las prácticas, ya sin Juan Pablo Vojvoda como entrenador y con Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued como interinos. El defensor se hizo presente, pidió hablar a solas con Diego Milito y allí se pudrió todo. No hubo acuerdo y Rojo abandonó el predio masticando rabia.

CLIMA CALIENTE EN LA ACADEMIA



Marcos Rojo volvió a faltar al entrenamiento de Racing. Los detalles, de la mano de @DavilaTomi.



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El argumento de Milito fue que el ex zaguero de la Selección se considera una pieza fundamental y que no piensa dejarlo ir, sobre todo en medio de este delicado presente deportivo.

El defensor directamente no se presentó a la práctica del miércoles, y hoy jueves volvió a ausentarse. Si bien arrastra un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha, producto de un choque con Facundo Cambeses, se sabe que su ausencia no tiene que ver con este deseo deportivo.

Racing aseguró que, de continuar en esta postura, tomará partido y sancionará al jugador, más allá que también confirmaron que no volverá a ser tenido en cuenta en el plantel titular. Rojo, por su parte, manifestó a sus allegados que no volverá a entrenarse y que solo espera una negociación con el Pincha para poder concretar su salida.