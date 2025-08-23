Liga Confluencia: Atlético Regina y Círculo Italiano protagonizan el atractivo de la fecha

La fecha 26 del Torneo Anual de la Liga Deportiva Confluencia tendrá su punto más atractivo en la Perla del Valle con el clásico entre Atlético Regina y Círculo Italiano. El duelo será en cancha del Albo, desde las 15:30 horas, con el arbitraje de Ezequiel Escobar.

El Atlético intentará aprovechar la localía para volver a la victoria tras la derrota frente a Catriel en la jornada pasada. Con 58 puntos, el conjunto de Diego Napolitano necesita sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por la cima.

Por su parte, Círculo Italiano, que acumula 31 unidades y se mantiene en la mitad de la tabla, buscará dar el golpe en el clásico para escalar posiciones. Se espera un gran marco de público para el duelo en Regina.

En otro de los partidos destacados, La Amistad visitará a Deportivo Huergo desde las 15 con el objetivo de mantener su racha ganadora. El conjunto cipoleño lidera el campeonato con 68 puntos, luego de golear a Cimac en la fecha anterior.

En el mismo horario, Pillmatún será local de Argentinos del Norte, Catriel visitará a San Sebastián, San Isidro recibirá a San Carlos, Cimac se enfrentará a Mainqué en Roca y Obrero Dique hará lo propio con San Martín en Barda del Medio.

Deportivo Roca derrotó 2-0 a Fernández Oro, en uno de los adelantos. Y luego, Unión empató 1-1 con Petroleros Pampeanos y Cipolletti venció 2-0 a Alto Valle en Allen