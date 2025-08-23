Fecha clave en el Federal A: qué se juegan Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo

Después de un fin de semana difícil en la fecha anterior, Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo buscan recuperarse en un domingo que puede ser determinante para su futuro en el Federal A. Los tres juegan a las 15 horas.



Por la Zona Campeonato, el Albinegro viene de un empate 0 a 0 como local ante Villa Mitre que lo dejó con mucha bronca por el pésimo arbitraje de Cristian Rubiano que lo perjudicó notoriamente.

Este domingo, visita a Costa Brava en General Pico con el cordobés César Ceballo como juez principal. Los pampeanos cayeron con Olimpo en Bahía Blanca y tienen un solo punto más que Cipo.

Al equipo del Chango Cravero, que no podrá contar con el expulsado Ricardo Dichiara, lo complicaría otra derrota como visitante. El punto solo podría serle útil si después gana lo que le queda en La Visera (Bolívar y Olimpo).

En una situación similar está Rincón que recibe a Kimberley. Después de su flojísima labor ante el Albinegro, el árbitro será el pampeano Cristian Rubiano.

El León puede trepar a la zona de clasificación con una victoria pero en la próxima le toca cumplir con la fecha libre. En la semana, el club decidió la desvinculación del entrenador Duilio Botella y completará el campeonato el DT de la primera local, Pablo Castro. Los marplatenses marchan últimos y casi no tienen chances.

Los otros dos cruces del día en este grupo son: Villa Mitre – Argentino de Monte Maíz y Bolívar – Olimpo, ambos desde las 15:30.

Por la Fase Reválida, Sol de Mayo visita a Germinal en Rawson con el arbitraje del santafesino Maximiliano Manduca. El Albiceleste cayó ante Santamarina en Tandil la fecha anterior y si hoy no gana puede quedar en zona de descenso. Es un duelo directo en la pelea por la permanencia ya que el local solo le lleva tres puntos de diferencia.











