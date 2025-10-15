Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Estados Unidos: los días, datos y horarios

Luego de finalizar 16° en el GP de Singapur, el argentino vuelve a las pistas con una nueva ilusión en el comienzo de la gira americana. Los detalles.

Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Estados Unidos: los días, horarios y tv

La Fórmula 1 regresa a las pistas y este fin de semana se correrá el Gran Premio de Estados Unidos. Será por la 19° fecha, con una duración de 56 vueltas y tendrá lugar en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.

Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos de la temporada en suelo americano. El argentino tiene un buen antecedente en este circuito que lo ilusiona. En el 2024 salió desde la 15° posición con su Williams. Tras una gran carrera, finalizó en el 10° lugar y sumó un valioso punto. Claro está, que en esta ocasión, el panorama es totalmente distinto, con un auto que no lo acompaña y un equipo que falla en estrategias y parada en boxes.

Uno de los objetivos de Colapinto para este fin de semana, además de entrar a los puntos, será competir y superar a Pierre Gasly, su compañero en Alpine. A pesar de sufrir algunas complicaciones en su monoplaza, el pilarense logró vencer al francés en cuatro de las últimas cinco carreras.

Estas últimas seis carreras son claves para el argentino, en busca de su continuidad en 2026. El segundo asiento de Alpine para la próxima temporada todavía está libre y el único competidor para Franco es Paul Aron. En esta lucha, Colapinto corre con ventaja: tiene experiencia en la categoría, ante un piloto que no ha disputado ninguna carrera y solo ha participado en prácticas libres.

El Gran Premio de Estados Unidos tendrá sprint

A lo largo de la temporada de la Fórmula 1 se desarrollan seis sprint, que se realizan los sábados. Este formato se basa en carreras con una duración menor (un tercio de la carrera del domingo). Uno de los atractivos de esta innovación es que ofrece más acción durante el fin de semana y entrega puntos para la tabla de pilotos.

Este fin de semana se correrá la 4° carrera sprint de la temporada. Debido a esto, solo habrá una práctica libre el viernes a primera hora. Ese mismo día, se realizará la «Clasificación Sprint», con las tradicionales Q1, Q2 Y Q3. Cada una de estas sesiones tiene una menor duración con respecto a la tradicional clasificación (12, 10 y 8 minutos respectivamente).

En la Sprint, solo los 8 primeros suman puntos: el ganador se lleva 8 unidades, el segundo obtiene 7 puntos y así sucesivamente hasta el 8°, que gana un punto.

La lucha por el campeonato de pilotos

En el Gran Premio de Singapur, la escudería McLaren se coronó campeón del campeonato de constructores. Con una abultada ventaja con respecto a Mercedes (650 a y 325), le sacó el doble de unidades y obtuvo el título a falta de seis carreras.

Lo que sigue en juego es el campeonato de pilotos, que está al rojo vivo con tres pretendientes que desean quedarse con el título. La tabla la lidera Oscar Piastri con 336 puntos, perseguido por Lando Norris, su compañero de equipo, que tiene 314 unidades. A lo lejos se aproxima Max Verstappen, que está tercero con 273, pero luchará por obtener su quinto campeonato consecutivo.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre: (Horarios de Argentina)

Prácticas Libres 1: 14.30

Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre: (Horarios de Argentina)

Sprint: 14

Clasificación para la carrera: 18

Domingo 19 de octubre: (Horarios de Argentina)