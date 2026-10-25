Pérfora le ganó el duelo de punta a Deportivo Roca y otra vez hay cima compartida en el PreFederal

Pérfora se recuperó rápido de la caída en el clásico, le ganó a Deportivo Roca por un ajustado 79-77 y ambos comparten la cima del torneo PreFederal de básquet, luego de disputarse la fecha 12 de la competencia. El top cuatro lo completan Atlético Regina y Pacífico, que también se enfrentaron, con victoria del Albo por un claro 91-70.

La jornada estuvo marcada por los festejos locales, porque Independiente superó a Centro Español por 65-63 en La Caldera y Petrolero Argentino cerró un fin de semana perfecto al superar a Club Plottier por 80-75, en La Cueva.

Con estos resultados, así quedaron las posiciones: Pérfora y Deportivo Roca, 21 (9-3), Atlético Regina y Pacífico, 18 (6-6); Petrolero y Centro Español, 17 (5-7); Independiente y Club Plottier, 16 (4-8).

Paridad y reacción Verde en el segundo tiempo

En un duelo cambiante, Pérfora picó en punta 22-15, pero Roca respondió de manera muy firme (28-16) y puso en aprietos al Verde en el Piti Claris de Plaza Huincul. En el complemento, el local reaccionó y se quedó una gran victoria. Como le ganó los dos juegos de la fase regular, es el líder del PreFederal.

Sebastián Godoy Vega (13 y 9 rebotes), Nahuel Vicentín (13) y Julián Ruiz (10 y 10 asistencias) fueron los mejores en el equipo de Fernando Claris, mientras que en el Naranja sobresalieron Matías Alluchon (20), Adolfo García Barros (13), Martín Pamich (12) y Benjamín López (12 y 13 rebotes). Dos claves: Pérfora dio 8 asistencias más (20-12) y tuvo 4 pérdidas menos (19-23).

El Albo, de principio a fin

Pacífico hizo apenas 40 puntos en tres parciales, Regina llegó hasta 70 en ese lapso y por eso se quedó con un cómodo triunfo ante su gente, en La Calderita. En medio de un goleo muy repartido los mejores fueron Juan Cruz Marini (18), Elías Iñiguez (15) y Marcos Revello (14), mientras que en el Decano sobresalieron Exequiel Sánchez y Alex Soria, con 17 cada uno.

El Rojo, de la mano de Alippi

Franco Alippi, que volvió a casa después de su paso por Chile, fue la gran figura de Independiente, que venció a Español de manera muy ajustada. El interno terminó con un doble-doble (20 tantos y 11 rebotes), en un equipo que también tuvo puntos altos en Joaquín Marcon (12) y Carlos Paredes (11). Los mejores gallegos fueron Emilio Santana (15) y Facundo Ramadori (12).

Petro cerró un finde perfecto

Petrolero Argentino había festejado en el clásico ante Pérfora, repitió ante Club Plottier y por eso fue el gran ganador de la doble fecha en el torneo. Fue un duelo cambiante, con estos parciales: 12-24, 42-39 y 57-56, antes del final 23-19. La rompió Marco Roumec, quien llegó hasta 34 y estuvo bien acompañado por Nataniel Rodríguez (13). Enfrente no alcanzó la tremenda producción de Leandro Tapia (22 y 21 rebotes, para una valoración de 44).