Banco Nación lanza una nueva línea de financiamiento UVA para la compra de vehículos 0 KM y usados

El Banco Nación consolida su oferta de préstamos destinados al sector automotor con el estreno de una nueva modalidad ajustada por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Esta herramienta financiera forma parte de la línea “+Autos con BNA” y habilita a los usuarios a adquirir automóviles, camionetas pick up y vehículos utilitarios, con opciones tanto para unidades cero kilómetro como para rodados usados con una antigüedad máxima de diez años.

La operatoria, que entra en vigencia a partir de este lunes 7 de septiembre, autoriza a financiar hasta el 100% del valor total del vehículo sin necesidad de constituir una prenda sobre el bien, y fija un monto máximo de 100 millones de pesos por cada solicitante. Todo el trámite se canaliza de forma online con la simple presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para facilitar el acceso a este instrumento, la institución articuló una red de comercialización que abarca a más de 1.400 concesionarias adheridas y 1.800 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional. Con este lanzamiento, los clientes pueden elegir entre la alternativa tradicional a tasa fija en pesos y la nueva variante en UVA, la cual incorpora mecanismos específicos para aportar previsibilidad ante la evolución de la inflación.

Condiciones, tasas y el mecanismo de previsibilidad

El principal diferencial de la modalidad UVA radica en la inclusión de una prima adicional de un punto porcentual anual. Este mecanismo le permite al cliente acceder a una opción de tope de cuota ajustado por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), lo cual aporta mayor seguridad y certidumbre económica. La afectación máxima de los ingresos netos para esta variable se establece en un 25%.

En cuanto a las tasas y los plazos, la variante UVA ofrece esquemas de devolución de entre 12 y 60 meses. Los clientes que perciben sus haberes o jubilaciones en el Banco Nación acceden a una tasa preferencial de UVA más 19% nominal anual (TNA). Por su parte, la cartera abierta o el resto de los usuarios afronta un interés de UVA más 25%.

La comparación con la línea tradicional en pesos

La incorporación del crédito UVA convive con la línea clásica en pesos, la cual presenta plazos de cancelación más extensos, con un límite de hasta 72 meses. En este caso, la tasa nominal anual es fija y se ubica en el 36% para quienes cobran su sueldo o pasividad en la entidad oficial, mientras que asciende al 46% para el resto del público.

La afectación de ingresos también varía en la operatoria en moneda local tradicional. El banco permite comprometer hasta un 35% del salario para la cartera de haberes y previsional, y hasta un 30% para los clientes generales.

El impacto en las cuotas iniciales

A modo de referencia, la institución elaboró un esquema comparativo sobre un préstamo de 10 millones de pesos con un plazo de devolución de 60 meses. Bajo la nueva modalidad UVA, un cliente con cuenta sueldo en el Banco Nación abona una cuota inicial estimada desde 292.656 pesos. Si ese mismo usuario opta por la variante en pesos a tasa fija, el desembolso inicial trepa a 424.330 pesos.

Para los clientes de cartera abierta, la diferencia también es notoria. El crédito ajustable por UVA arroja una cuota de arranque de 343.333 pesos, frente a los 508.664 pesos que demanda la alternativa tradicional. Estos valores son meramente orientativos y su aprobación final depende de la evaluación crediticia de cada solicitante, así como de las condiciones vigentes al momento de la solicitud.