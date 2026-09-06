Aniversario Roca 2026: la grilla completa de espectáculos este domingo 6 de septiembre y a qué hora será el desfile

Roca continúa con las celebraciones por su 147° aniversario. Este domingo 6 de septiembre hay una grilla de actividades con espectáculos, puestos feriales, juegos, sorteos y propuestas gastronómicas. También se hará el tradicional desfile.

Ante la espera de que concurran miles de personas, se dispuso que el servicio de transporte urbano tenga mayor frecuencia y horarios para arribar al Canal Grande.

Aniversario Roca: grilla de espectáculos para el domingo 6 de septiembre

En el tramo comprendido entre las calles Maipú y San Juan, se montó el tradicional «Paseo Aniversario». Allí las familias podrán disfrutar de atractivos culturales, gastronómicos y recreativos. Habrá tres espacios diferenciados: el escenario central, ubicado en Neuquén y Gelonch: el escenario Rock- Cacho Lobello, en Gelonch y San Juan; y el escenario de las Infancias y Alternativo, en Gadano y Misiones.

Escenario Central «Carlos Soria»

14:30 – Desfile Aniversario

18:30 – Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)

18:45 – Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)

19:10 – Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)

19:25 – Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)

19:45 – Peña El Mangrullo (Folclore)

20:25 – Pueblo (Folclore)

21:10 – Lady Bel (Pop)

22:05 – Tizi y su conjunto (Chamamé)

22:45 – Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026

23:45 – Nueva Roma (Rock tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota)

Escenario Rock «Cacho Lobello»

18:30 – Apertura del escenario

18:45 – Suelas embarradas (Rock)

19:30 – No culpes al horóscopo (Rock)

20:15 – Killer Queen (Rock)

21:00 – Spaguetti (Rock)

21:45 – Black Cadillac (Rock tributo a AC/DC)

22:40 – Zenith (Rock)

23:40 – Torito Freak (Pop)

Escenario de las Infancias y Alternativo