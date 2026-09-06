Aniversario Roca 2026: la grilla completa de espectáculos este domingo 6 de septiembre y a qué hora será el desfile
Este fin de semana es el plato fuerte con un abanico de actividades en el Canal Grande, donde habrá escenarios con bandas y propuestas para todas las edades.
Roca continúa con las celebraciones por su 147° aniversario. Este domingo 6 de septiembre hay una grilla de actividades con espectáculos, puestos feriales, juegos, sorteos y propuestas gastronómicas. También se hará el tradicional desfile.
Ante la espera de que concurran miles de personas, se dispuso que el servicio de transporte urbano tenga mayor frecuencia y horarios para arribar al Canal Grande.
Aniversario Roca: grilla de espectáculos para el domingo 6 de septiembre
En el tramo comprendido entre las calles Maipú y San Juan, se montó el tradicional «Paseo Aniversario». Allí las familias podrán disfrutar de atractivos culturales, gastronómicos y recreativos. Habrá tres espacios diferenciados: el escenario central, ubicado en Neuquén y Gelonch: el escenario Rock- Cacho Lobello, en Gelonch y San Juan; y el escenario de las Infancias y Alternativo, en Gadano y Misiones.
Escenario Central «Carlos Soria»
- 14:30 – Desfile Aniversario
- 18:30 – Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)
- 18:45 – Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)
- 19:10 – Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)
- 19:25 – Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)
- 19:45 – Peña El Mangrullo (Folclore)
- 20:25 – Pueblo (Folclore)
- 21:10 – Lady Bel (Pop)
- 22:05 – Tizi y su conjunto (Chamamé)
- 22:45 – Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026
- 23:45 – Nueva Roma (Rock tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota)
Escenario Rock «Cacho Lobello»
- 18:30 – Apertura del escenario
- 18:45 – Suelas embarradas (Rock)
- 19:30 – No culpes al horóscopo (Rock)
- 20:15 – Killer Queen (Rock)
- 21:00 – Spaguetti (Rock)
- 21:45 – Black Cadillac (Rock tributo a AC/DC)
- 22:40 – Zenith (Rock)
- 23:40 – Torito Freak (Pop)
Escenario de las Infancias y Alternativo
- 18:30 – Apertura del escenario
- 18:30 – Júpiter y Pistacho (Malabares/Circo)
- 19:30 – Rober y la máquina de hacer canciones
- 21:00 – Me importa un carajo (Rock)
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