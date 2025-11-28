Llega el ID Beach Handball Camp en el balneario El Cóndor

El campus de beach handball se realizará en el balneario El Cóndor de Viedma.

Del 3 al 6 de enero de 2026 se llevará a cabo el ID Beach Handball Camp en las playas del Balneario El Cóndor de Viedma, una propuesta integral destinada a jugadoras y jugadores que buscan potenciar su desarrollo deportivo en un entorno profesional y recreativo.

Durante los cuatro días de actividad, se realizarán dos sesiones diarias de entrenamiento, a cargo de profesionales nacionales e internacionales, enfocadas en el perfeccionamiento técnico, táctico y físico del beach handball.

El campus contará con la presencia de profesionales de renombre.

El camp incluirá además actividades recreativas diarias, entre las que se destacan paseos por la colonia de lobos, kayak en el río Negro, juegos nocturnos y diversas propuestas pensadas para fortalecer la convivencia y la experiencia grupal.

Como parte de la experiencia, los participantes contarán con alojamiento y comidas bajo modalidad all inclusive, traslados internos entre Viedma, El Cóndor y La Lobería, degustación de helados premium y un kit deportivo Hummel.

El programa se completa con coloquios formativos junto a árbitros internacionales, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos deportivos y jugadores de la Selección Nacional Argentina, brindando un espacio de intercambio y aprendizaje integral.

Vale destacar que las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan a través del siguiente formulario: https://forms.gle/dRREQaSSuW17RFfg7

El ID Beach Handball Camp se presenta como una propuesta única para vivir el beach handball desde una mirada profesional, formativa y recreativa, en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la región.