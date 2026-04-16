Loco y agrandado, después del Maracanazo: “Independiente Rivadavia no alcanzó su techo”

En la primera Copa Libertadores de su historia, Independiente Rivadavia de Mendoza rompió todos los pronósticos con su victoria 2-1 sobre Fluminense en el Maracaná, para alcanzar la cima del grupo C en soledad. Fabrizio Sartori, que igualó el juego, y Álex Arce, en el amanecer del segundo tiempo, anotaron los goles del inolvidable triunfo en Río de Janeiro.

Si el 1-0 como local ante Bolivar había sido muy celebrado por el hecho de tratarse del primer partido de la historia del club en el certamen continental más importante, el hecho de haber doblegado a un campeón reciente de la competencia en su propio estadio fue también un mensaje hacia afuera que su propio entrenador se encargó de reafirmar.

Sartori (43) anotó el segundo y después la Lepra tuvo mucho aguante en Brasil. (AFP)

Berti: “Hay un gran deseo de mejorar”

Lejos de achicarse, el entrenador Alfredo Berti redobló la apuesta y avisó: “Independiente Rivadavia no alcanzó su techo, su máximo potencial. Hay un gran deseo de mejorar cada vez”, dijo en conferencia de prensa. “Estos chicos tienen una importante combinación de líderes experimentados y jugadores jóvenes con un gran deseo de progresar”, agregó el Loco, más cuerdo que nunca.

El DT del equipo mendocino también destacó la valentía con la que sus dirigidos salieron a afrontar el partido ante un rival con mucho nombre y en un estadio mítico: “Nos preparamos como siempre para cada partido. Ya sea en casa o fuera, siempre buscamos jugar al ataque”.

El DT, a pleno, en la «famosa» pausa de hidratación. (AFP)

“Sabíamos que íbamos a un estadio legendario como el Maracaná y que nos enfrentaríamos a un gran rival como el Fluminense. Pero llegamos con muchas ganas y determinación para hacer las cosas bien y conseguir los tres puntos”, siguió.

La racha la Lepra mendocina trasciende a sus dos primeras presentaciones en Libertadores y ya son seis los triunfos consecutivos que acumula para no solo ser líder del grupo C de la competencia continental, sino además estar liderando la zona B del Apertura de la Copa de la Liga, con tres puntos de ventaja sobre River. Fue el primer clasificado a los cruces de octavos, con cuatro fechas de anticipación. Sin dudas, un momento inolvidable.