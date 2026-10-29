Look especial para Franco Colapinto en su llegada al «Media Day» del GP de México

Con un atuendo a la ocasión, el argentino Franco Colapinto captó la atención de todos en su llegada al circuito «Hermanos Rodríguez», escenario desde mañana del Gran Premio de México de Fórmula 1; segunda de las tres competencias consecutivas en suelo americano.

Un look por demás particular para el piloto de Alpine, luciendo una camiseta combinada entre los colores de la Selección Argentina y del combinado azteca; prenda otorgada por su principal sponsor y patrocinador del team, con sede en ambos países.

Starting the day with a flower from Franco 🌼🫶 https://t.co/v7GSDda5aa October 29, 2026

Como todos los jueves previos a los grandes premios, Franco, que horas antes estuvo practicando Baseball en un evento promocional con su equipo, se dedicó a los medios periodísticos presentes en el Paddock y palpitó lo que será la decimonovena cita de la temporada 2026.

El argentino llega a México con la imperiosa necesidad de reencontrarse con la bandera de cuadros, algo que logró una vez en los últimos cuatro compromisos. Aspirar a los puntos, por las prestaciones que vienen evidenciando los dos Alpine, parece cosa difícil, aunque también figura entre los objetivos del fin de semana.

Como se apuntó días atrás, Franco recién subirá a su A526 en la segunda práctica libre de mañana. Pues, en primer turno acelerará el joven italiano Gabriele Mini, actual volante de F2, que se ganó el derecho a acelarar como parte del programa de F1 destinado a pilotos de reserva de las escuadras.

Luego de ello, el pilarense, 12° en el campeonato con 27 puntos (no suma desde el GP de España en Madrid), sacará el mayor provecho posible al segundo y último ensayo de la jornada, procurando ajustar los reglajes de su máquina al circuito y quedar en buena posición para la clasificación del sábado.

En México, el italiano Kimi Antonelli podrá coronarse campeón anticipadamente. Para ello, el piloto de Mercedes solo necesitar sumar dos puntos. Es decir, el 9° puesto le alcanza y sobra independientemente de lo que ocurra con George Russell y Lewis Hamilton.