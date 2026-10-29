El mensaje de Lula a Macri con un guiño a Javier Milei: «Extraño cuando las diferencias se arreglaban de forma civilizada»

El presidente Lula da Silva agradeció, este jueves, el mensaje del ex presidente Mauricio Macri, quien felicitó al mandatario brasileño por su reelección, y afirmó que recuerda con «nostalgia» cuando las diferencias diplomáticas «se solucionaban de manera civilizada”.

«Agradezco al ex presidente Mauricio Macri por los saludos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana«, publicó en sus redes el presidente de Brasil.

La relación política entre Macri y Lula estuvo marcada por profundas diferencias ideológicas y algunos momentos de tensión política a lo largo de los años, a pesar de no haber compartido el mismo periodo en el rol de jefes de Estado.

Durante la presidencia de Macri, que comprendió el tramo entre 2015 y 2019, Lula se encontró fuera del gobierno brasileño, ya que sus dos primeros mandatos fueron desde 2003 a 2010 y luego regresó al poder en el año 2023, gestión que mantiene hasta hoy y que, el domingo pasado, extendió hasta el 2030.

El ex mandatario argentino fue contemporánteo con Dilma Rousseff, hasta el proceso de su destitución producido en 2016, y luego con Michel Temer; a partir de 2019 afianzó su vínculo con Jair Bolsonaro, con quien mantuvo una gran cercanía política y apoyó públicamente su reelección en Argentina, que terminó con la victoria de Alberto Fernández.

En los años en los que Lula se encontró fuera del gobierno de Brasil, cuestionó la gestión económica de Macri, en particular sobre la solicitud del préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, con la crisis económica que atravesaba nuestro país.

Luego del triunfo por la reelección de Lula, con un cuarto mandato como presidente de Brasil, tanto Macri como el PRO lo felicitaron públicamente y le desearon prosperidad para la región, en absoluto contraste político con la omisión del presidente Javier Milei.

A su vez, Lula agradeció los buenos deseos y se refirió a «aquellas épocas» en que las adversidades entre ambas naciones se discutían de forma civilizada, en contraposición a los insultos que propició Milei durante la campaña presidencial a favor de Flávio Bolsonaro.

Noticias Argentinas.

El gobierno de Milei, el único que no reconoció la victoria de Lula

los recientes mandatarios de derecha alineados con las ideas libertarias enviaron de inmediato sus felicitaciones a Lula. Entre ellos destacaron el chileno José Antonio Kast, la peruana Keiko Fujimori, el boliviano Rodrigo Paz y el colombiano Abelardo de la Espriella. En el último caso, incluso reconoció tener diferencias ideológicas importantes y profundas, pero advirtió que Brasil y Colombia se necesitan mutuamente.

El reconocimiento se extendió de manera unánime por todo el arco progresista. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la jornada asegurando que «ganó el pueblo de Brasil», mientras que el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, reveló haberse comunicado con Lula para felicitarlo por la «fiesta democrática».

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, abogaron por el trabajo conjunto, remarcando este último que la región tiene «enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar».

El guatemalteco Bernardo Arévalo y el dominicano Luis Abinader saludaron la consolidación de las instituciones brasileñas, mientras que los gobiernos de Cuba y Venezuela ratificaron su voluntad de mantener la cooperación y la solidaridad latinoamericana y caribeña.

Finalmente, el expresidente chileno Gabriel Boric agradeció al mandatario del PT por sostener «la esperanza de un mundo», como así también lo hizo Cristina Kirchner, quien definió lo acontecido este domingo como un «auténtico 17 de Octubre electoral».

Mientras tanto, El gobierno de Javier Milei brindó asistencia logística y cobertura política para concretar la extracción del excandidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien abandonó su país tras el avance judicial en su contra. El magistrado Alexandre de Moraes había exigido la retención de sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero por peligro de posible fuga. Ante esta situación, Casa Rosada ofreció la frontera de la provincia de Misiones como principal vía de escape.

El operativo requirió un extenso traslado terrestre de aproximadamente 1.600 kilómetros desde Brasilia hasta la triple frontera, un viaje de más de 20 horas continuas al volante, según consignó Infobae. Una vez en territorio argentino, un vuelo privado fletado por empresas vinculadas a la embajada estadounidense aguardaba a la familia para emprender el viaje hacia Miami, con una escala técnica programada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La maniobra expuso nuevamente la búsqueda nacional de escalar conflicto diplomático con el Palacio do Planalto. Incluso, Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente, viajó a Puerto Iguazú -según reportaron La Nación y Clarín- para monitorear la operación. A esto, sumó que utilizó sus propias redes sociales para cuestionar la cobertura periodística y avalar la intervención conjunta con Estados Unidos.