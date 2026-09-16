Los Depo, Roca y Viedma, juegan por la Copa Diario Río Negro

Deportivo Roca, que empezó su camino por el PreFederal con dos victorias, y Deportivo Viedma, que ajusta los últimos detalles para participar en la Liga Argentina de básquet, se verán las caras en un amistoso que promete. La cita será el domingo 20 de septiembre, a las 20:30, en el Gimena Padín de Roca, y estará en juego la Copa Diario Río Negro. La entrada tendrá un valor de 8.000 pesos.

El Naranja de Sebastián García renovó su plantel y aspira a ser protagonista de la competencia regional que clasifica a la Liga Federal. La historia empezó con un perfecto 2-0 en casa y el viernes, dos días antes del amistoso rionegrino, se las verá con Independiente de Neuquén, en La Caldera.

Matías Alluchón, que enfrentará a su ex equipo, Tomás Quinteros, Martín Benjamín López y Martín Fagotti fueron los que debutaron con buen pie en el Depo, que además recupero a Lucas Villanueva y logró la continuidad del eterno Adolfo García Barros. Con todos ellos como referencia, buscarán seguir por la buena senda y, en el medio se medirán con Viedma, el equipo que sostiene a Río Negro en ámbito nacional, por su larga presencia en la LA.

Depo Viedma, siempre protagonista

Deportivo Viedma es un gran animador de la Liga Argentina, que este año buscará sostener ese cartel. Pelear por el ascenso a la elite siempre ha sido el objetivo y en la previa de cada Liga, las expectativas se renuevan. Guillermo Bogliacino sigue firme al frente del cuerpo técnico y también metió retoques en el plantel.

Para esta temporada se sumaron Gastón Bertona, Lautaro Delucchi, Mateo Macrini y Marcelo Pérez y renovaron sus vínculos Lucas González, Luciano Cáceres, Geffrey Merchant, Joaquín Petre y Alfredo Ventura. Sin dudas, un equipo que puede dar pelea y que irá, como siempre a buscar meterse en la zona caliente camino a la Liga Nacional.