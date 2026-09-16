Para el Cholo Simeone, no hay dudas sobre quien debe ser el ganador del Balón de Oro

Diego Simeone opinó que le daría el Balón de Oro de este año “sin ninguna duda” a Lionel Messi. “Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”, lanzó el DT del Atlético de Madrid con total seguridad cuando lo consultaron sobre el tema.

El Colchonero, con la ausencia de Julián Álvarez, goleó por 4-0 a Osasuna por la sexta fecha de la Liga española, fue consultado sobre a quién le entregaría el galardón (la gala tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres).

Tanto Lamine Yamal, extremo del Barcelona y campeón del mundo con España en 2026, como Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y goleador de los dos últimos Mundiales, se han postulado públicamente para ser ganadores del Balón de Oro por primera vez en sus carreras.

Vale recordar que Messi ha recibido 17 nominaciones y en ocho ocasiones se quedó con el premio mayor (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) por lo que es el máximo ganador de la historia.