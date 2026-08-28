Intentó robarse la camioneta de un repartidor en Cinco Saltos con su familia adentro, lo imputaron

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un sujeto que intentó sustraer la camioneta a un repartidor mientras su familia permanecía en el interior del vehículo. El acusado, quien ya contaba con una orden de captura previa, quedó detenido bajo prisión preventiva.

El hecho ocurrió el pasado 19 de enero alrededor de las 18:30 en la calle Rivadavia al 500, en la localidad de Cinco Saltos.

Según detalló la fiscal adjunta Daniela Ramírez, el sospechoso se subió a una Renault Kangoo propiedad del trabajador mientras este realizaba la entrega de un pedido. En el interior del rodado se encontraban la esposa del repartidor y sus dos nietos menores de edad.

El imputado intimidó a la mujer afirmando que poseía un arma de fuego para obligarla a descender. Sin embargo, la maniobra fue neutralizada rápidamente por el propio dueño del vehículo, quien logró reducirlo tras un forcejeo.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado por el término de quince días. El pedido se fundamentó en el evidente riesgo de fuga, dado que el hombre llegó a la formulación de cargos tras ser detenido por una orden de captura por rebeldía. Asimismo, el Ministerio Público enfatizó sus antecedentes penales computables y su condición de reincidente, lo que deriva en una pena de ejecución efectiva en caso de condena.

Por su parte, la defensora oficial Alfonsina Stular no planteó objeciones sobre los hechos ni sobre la calificación legal, aunque rechazó la prisión preventiva y propuso como medida alternativa la libertad bajo monitoreo con dispositivo electrónico.

Finalmente, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y abrió la etapa de investigación preparatoria por un plazo de cuatro meses. A su vez, dio lugar al pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado por quince días, considerando que se trata de un plazo razonable para la causa.