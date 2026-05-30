Los Pumas 7’s derrotaron a Francia y avanzaron a semifinales en Valladolid

Marcos Moneta, en acción con Los Pumas 7's en el Seven de Valladolid.

Los Pumas 7’s siguen firmes en el Seven de Valladolid, donde este sábado sellaron su clasificación a las semifinales tras derrotar a Francia por un ajustado 21-19 en los cuartos de final del SVNS World Championship.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora mostró su mejor versión durante la primera mitad. Con una actuación contundente en ataque y una defensa sólida, Argentina apoyó tres tries y se fue al descanso con una cómoda ventaja de 21-0.

Pedro De Haro abrió el marcador para el conjunto nacional, mientras que Marcos Moneta y Santino Zangara ampliaron la diferencia en un tramo de juego en el que Los Pumas 7’s dominaron de principio a fin y no le dieron oportunidades a los franceses.

Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el complemento. Francia tomó la iniciativa, aprovechó algunos errores e imprecisiones argentinas y logró descontar en tres oportunidades para ponerle máxima emoción al cierre del encuentro.

A pesar de la presión rival y de un final cargado de suspenso, el seleccionado argentino logró sostener la ventaja y quedarse con una victoria muy trabajada que le permitió seguir en carrera por el título.

Con este resultado, Los Pumas 7’s jugarán las semifinales ante Sudáfrica este domingo desde las 6:06 (hora argentina). En la otra llave, Fiji y Australia definirán al segundo finalista del certamen.