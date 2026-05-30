Control estatal y prevención de la corrupción: la iniciativa de la SIGEN en medio de las advertencias del FMI

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN)- el organismo responsable del control interno del Poder Ejecutivo Nacional- abrió una convocatoria internacional para compartir experiencias y estudios sobre la prevención de la corrupción e irregularidades. La iniciativa forma parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará del 21 al 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el organismo, encargado de las auditorías sobre ministerios, empresas públicas y organismos descentralizados, el objetivo es reunir especialistas para debatir nuevas estrategias de supervisión estatal. La convocatoria se da en medio del cuestionamiento del Fondo Monetario Internacional al Gobierno.

Prevención de la corrupción, inteligencia artificial y gestión pública

El encuentro tendrá entre sus ejes centrales la prevención de la corrupción, la transformación digital, la inteligencia artificial aplicada a auditorías y la evaluación de políticas públicas. Los organizadores sostienen que los sistemas de control deben evolucionar para anticipar problemas y no limitarse a detectar irregularidades una vez ocurridas.

La experiencia internacional muestra que los países con mejores indicadores de transparencia desarrollaron mecanismos preventivos de control. Entre ellos aparecen los mapas de riesgo, las auditorías independientes, los sistemas de cumplimiento anticorrupción y las plataformas digitales para monitorear contrataciones públicas.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, publicado en febrero de 2026, Dinamarca, Finlandia y Singapur encabezan el ranking de los países con menores niveles de corrupción percibida. En el otro extremo aparecen Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Haití y Nicaragua.

Entre las herramientas más utilizadas en esos países figuran los controles patrimoniales periódicos, la protección de denunciantes, la publicación de información pública, el monitoreo de flujos financieros sospechosos y el uso de tecnología para detectar posibles irregularidades en tiempo real.

Congreso internacional: hasta cuándo hay plazo para participar

La convocatoria está dirigida a investigadores, profesionales, funcionarios y especialistas interesados en presentar trabajos vinculados al fortalecimiento de los mecanismos de control estatal. Los resúmenes preliminares podrán enviarse hasta el 15 de junio.

Los trabajos seleccionados serán expuestos durante el congreso, que contará con más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa. Además, se espera la participación de más de mil asistentes vinculados al ámbito público y académico.

Uno de los debates centrales estará enfocado en la capacidad de los organismos de control para identificar riesgos antes de que se conviertan en crisis. La posibilidad de procesar grandes volúmenes de información mediante herramientas digitales se convirtió en un factor relevante para fortalecer la supervisión estatal y mejorar la toma de decisiones en distintos niveles de gobierno.

En ese marco, desde el organismo remarcan que: “La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos”. Las bases y condiciones para participar del congreso permanecerán disponibles hasta el cierre de la convocatoria.