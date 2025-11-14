Los Pumas con equipo confirmado para enfrentar a Escocia en un duelo trascendental rumbo al Mundial 2027

La selección argentina de rugby confirmó la alineación titular con cinco variantes para enfrentar este domingo desde las 12.10 a Escocia en Murrayfield, una cita relevante en el calendario internacional que puede definir su futuro en el sorteo del Mundial de Australia 2027.

Felipe Contepomi, entrenador principal, anunció la formación con el objetivo de sostener a Argentina entre los seis mejores equipos del ranking de World Rugby.

Con respecto al equipo que ganó ante Gales en Cardiff, cinco nombres ingresarán al XV inicial: Pedro Rubiolo reemplazará a Marcos Kremer, Santiago Grondona tomará el puesto de Pablo Matera, Matías Moroni ocupará el lugar de Justo Piccardo, Rodrigo Isgró irá en el rol de Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía se ubicará como fullback en reemplazo de Santiago Carreras.

Entre los ausentes figuran Kremer y Delguy, quienes quedaron al margen de los convocados para este encuentro. El staff técnico dispuso el ingreso de Efraín Elías entre los relevos, opción para sumar minutos en su cuenta internacional durante 2024.

Además, Moroni hará su retorno al seleccionado principal luego de su paso por CUBA, club que lo formó desde las infantiles. La otra novedad es la salida de Matera del XV inicial, el jugador surgido de Alumni podrá ser una pieza fundamental ingresando desde el banco de relevos.

El choque recobra valor estratégico: Argentina buscará mantener su posición como cabeza de serie para la próxima Copa del Mundo, prevista del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027 en Australia. El sistema del ranking de World Rugby impactará directamente en los bombos del sorteo para la cita mundialista.

Argentina llega a este compromiso luego de superar a Gales por 52-28 y suma 12 triunfos contra 13 derrotas en 25 presentaciones ante Escocia.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Edimburgo, en 2022, el triunfo correspondió a los locales por 52-29, aunque en esa serie los argentinos respondieron favorablemente en condición de locales. El registro estadístico refleja la paridad de una rivalidad que habitualmente resulta determinante para el ranking mundial.

La formación de Los Pumas

Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía (vicecapitán).