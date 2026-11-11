Los tres titulares de Boca que están en duda para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Leandro Paredes hizo trabajos diferenciados en el entrenamiento del martes y está bajo la lupa para la semifinal ante Banfield. (Foto: @bocajrs)

Luego de consagrarse campeón de la Liga 2026, Boca cambió rápidamente el chip y ya piensa en sus próximos desafíos: la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, este sábado en Mendoza, y la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, una semana después.

Con ese panorama, Rodolfo Arruabarrena y su cuerpo técnico deberán seguir de cerca la evolución física de varios futbolistas. Tres titulares terminaron con distintas molestias y el martes se entrenaron de manera diferenciada, por lo que su presencia ante el Taladro todavía no está asegurada.

Uno de ellos es Leandro Paredes, que atraviesa una temporada de mucha exigencia. Si bien el sábado ante Defensa y Justicia pidió el cambio por un calambre, el capitán no está al 100% desde hace varias semanas, luego de la apresurada recuperación del desgarro que sufrió a principios de octubre.

El campeón del mundo quiere estar siempre presente, pero su situación será evaluada junto al cuerpo técnico. En la decisión también pesará la cercanía de la final continental, uno de los grandes objetivos del Xeneize.

Los otros dos casos son los de Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar. El lateral izquierdo es el futbolista de Boca que más minutos acumuló en la temporada, con 3.954, y terminó el encuentro ante el Halcón con sobrecargas musculares. Si bien no presenta una lesión, si no lo ven al máximo no lo van a arriesgar.

Por su parte, el ex Estudiantes quedó dolorido luego de recibir un golpe sobre el final del partido en la Bombonera. Al igual que sus compañeros, será seguido de cerca durante los próximos entrenamientos.

Un regreso importante y otra posible baja con la mira en la Sudamericana

Además de las dudas, Boca podría recuperar a Adam Bareiro. El delantero paraguayo lleva varios días entrenándose a la par del grupo y volvería a integrar la convocatoria para el partido ante Banfield, como alternativa para Miguel Merentiel o Enner Valencia, que también terminó con molestias el encuentro ante Defensa y Justicia, en el que fue el héroe con su gol agónico.

Por otro lado, Rodrigo Battaglia no sería convocado para la semifinal. Si bien estaba previsto que regresara este sábado en el Malvinas Argentinas, el volante central volvió a resentirse de la zona del tendón de Aquiles que se operó en febrero y sería preservado para la final de la Copa Sudamericana.