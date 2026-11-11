Incidente en un centro de salud de Bariloche con un sillón odontológico: una profesional lesionada

El Centro de Atención Primaria de Salud del barrio san Francisco de Bariloche tuvo un incidente con un sillón odontológico. Se suspendió la atención. Gentileza

Un incidente ocurrido este martes en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio San Francisco, en el este de Bariloche, con un sillón odontológico provocó lesiones a una trabajadora y obligó a suspender temporalmente la atención en el área.

El episodio ocurrió este martes cuando se sintió una “explosión” proveniente del sillón de odontología, que provocó una lesión auditiva en una profesional que se encontraba en el lugar, quien recibió atención médica de inmediato y permanece en recuperación, con licencia, según indicaron desde el gremio ATE.

Este diario pudo conocer que al momento del incidente no había pacientes en el área de odontología, solo la profesional que resultó herida.

La situación generó preocupación entre los trabajadores que difundieron el hecho y de inmediato se suspendió la atención en el centro de salud en general, aunque este miércoles solo se limitó al área de odontología, según informó la dirección del hospital que destacó que el resto de las actividades se desarrollan con normalidad.

La bandeja del sillón odontológico que quedó dañada tras el incidente. Gentileza

La dirección prometió «verificaciones técnicas»

Desde la dirección del hospital Ramón Carrillo se informó que “se produjo la rotura de la botella presurizadora ubicada en la mesa de trabajo”. Mencionó que “el compresor funciona correctamente, por lo que el inconveniente se limitó exclusivamente a dicha botella”.

“Se realizarán las verificaciones técnicas correspondientes y se reforzarán las medidas de mantenimiento preventivo y control periódico del equipamiento, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y condiciones de seguridad”, indicó el comunicado oficial de la dirección del hospital.

ATE realizará una asamblea para pedir por las condiciones laborales

Isabel Molina, dirigente de ATE y trabajadora del hospital, dijo que este episodio motivó a que el gremio y trabajadores de los centros de salud organicen una asamblea este jueves en el centro de salud del barrio San Francisco.

“Ya venían con pedido de reparación del sillón y no es el único problema que tienen, hay otros problemas con la luz y el gas”, señaló Molina.

La dirigente indicó que desde la gestión anterior de la dirección del hospital se tiene conocimiento de problemas en equipamientos y edilicios en los Centros de Atención Primaria de Salud, por lo que el hecho de este martes encendió las alertas de los trabajadores.