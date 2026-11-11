Definen la fecha del partido entre River y Lanús: se podría jugar el domingo o el lunes

Lanus y River Plate se enfrentarán por los octavos de final del Clausura en el Monumental. (Archivo) Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

River y Lanús habían llegado a un acuerdo para que el duelo de octavos de final del torneo Clausura se jugase el lunes 23 de noviembre a las 19.00 en el Monumental. El encuentro se podría adelantar un día y disputarse el domingo 22 a la misma hora. Todavía no llegó la confirmación oficial por parte de AFA.

Cuáles son las opciones para el partido entre River y Lanús

En un principio, desde Núñez querían que el partido fuese el viernes 20, un día antes de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

La razón oficial era que querían evitar que el parate por la fecha FIFA se prolongase demasiado luego de que los 21 días sin jugar previo a Sarmiento de Junín terminaran siendo contraproducentes. De todos modos, postergarlo es una buena opción porque le permite a Leonardo Ponzio tener más tiempo para recuperar a los lesionados.

Por su parte, en Lanús esperaban que el juego fuese el domingo para poder contar con Allan Wlk, que un día antes volvería de su convocatoria a la Selección de Paraguay. Si puede contar con el delantero, para el Granate mover el partido otro día no genera inconvenientes.

Puestas ambas posturas sobre la mesa, la opción del lunes conformaba a los dos clubes. Cabe remarcar que aquel día será feriado en la República Argentina, por lo que el horario ni la disponibilidad del operativo policial iban a ser un problema.

Sin embargo, desde AFA no dieron el visto bueno definitivo y la opción de que se juegue el domingo todavía sigue en pie.

Desde la AFA se prevé dar el visto bueno definitivo al acuerdo en las próximas horas para oficializar el cronograma de los octavos de final del torneo.

En tanto, Lanús podrá contar con Wlk tras el final de la fecha FIFA, River tendrá la posibilidad de recuperar a Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza e incluso Juan Carlos Portillo, quien este sábado podría sumar minutos en el amistoso ante Gimnasia La Plata luego de nueve meses de parate por una grave lesión de rodilla.