Premian una herramienta que revela zonas cerebrales difíciles de detectar: qué es NViES

El director del proyecto NViES y doctor en Ingeniería Mariano Fernández Corazza, y las ingenieras biomédicas Valentina Lobos Casco y Elena Irurueta. (Gentileza).

NViES, un software creado por especialistas del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y el Hospital El Cruce, obtuvo el primer lugar del Premio Merck–CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2026. La herramienta genera modelos tridimensionales del cerebro para mejorar la evaluación prequirúrgica de la epilepsia farmacorresistente. «Busca resolver la problemática de las zonas ‘ciegas'», remarcó el investigador Mariano Fernández Corazza.

El proyecto apunta a una etapa clave antes de la cirugía: localizar las regiones cerebrales donde se originan las crisis. Para ello, el equipo médico implanta electrodos que registran la actividad cerebral y aplican pequeñas corrientes eléctricas. Sin embargo, las técnicas actuales no siempre muestran con precisión qué áreas reciben la estimulación.

Según difundieron desde el CONICET, NViES analiza imágenes de resonancia magnética y tomografía computada del paciente, y con esos datos construye una representación virtual de su cerebro. El sistema muestra qué zonas se activan ante distintas combinaciones de electrodos y permite explorar áreas que podrían quedar fuera del mapa convencional, sin colocar nuevos dispositivos ni añadir riesgos.

El software NViES busca identificar áreas que podrían quedar sin explorar con los métodos convencionales. (Gentileza).

Un mapa cerebral más completo

El software surgió de investigaciones del Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (LEICI, CONICET–UNLP) y del Instituto de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, CONICET–Hospital El Cruce–UNAJ). El proyecto reúne conocimientos de ingeniería, neurociencias y práctica clínica.

Fernández Corazza, investigador del CONICET y la UNLP y doctor en Ingeniería, desarrolló el motor físico-matemático de la herramienta. También forman parte del equipo la ingeniera biomédica Valentina Lobos Casco, líder en estrategia y producto y responsable del primer prototipo; el ingeniero biomédico Santiago Collavini, del Hospital El Cruce; y la especialista en software Elena Irurueta.

Además de visualizar las regiones activadas, NViES permite combinar electrodos que hoy no suelen utilizarse juntos. Así, los profesionales podrían acceder a zonas que antes quedaban sin explorar con los recursos ya implantados en el paciente. La finalidad es aportar información más precisa para decidir cómo avanzar con cada evaluación.

El equipo espera que esa mejora se traduzca en estudios más breves, menos días de internación y menor fatiga para las personas con epilepsia farmacorresistente. La herramienta también busca facilitar el trabajo conjunto de neurólogos, neurocirujanos, especialistas en imágenes y neuropsicólogos, al reunir sus aportes en un mismo entorno.

Del prototipo a la validación clínica

NViES ya se utilizó en la evaluación prequirúrgica de ocho pacientes atendidos en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce. Además, el equipo realizó pruebas en dos casos de otro centro médico relevante de la Ciudad de Buenos Aires. Fernández Corazza describió esos primeros resultados como alentadores.

La meta de corto plazo es ampliar la presencia del software en este tipo de intervenciones en el país. Para los próximos años, el equipo se propone pasar de la fase actual de desarrollo a una solución comercial robusta, con validación clínica en los principales centros de neurociencias de Argentina. Después, buscará las aprobaciones de los organismos regulatorios de salud.

El proyecto recibió 13 millones de pesos por el premio, un aporte que permitirá validar la estrategia regulatoria y ampliar las pruebas en entornos clínicos. La hoja de ruta contempla una futura expansión a Latinoamérica y otros mercados, y luego a Europa y Estados Unidos. A más largo plazo, el equipo también prevé estudiar posibles aplicaciones para el Parkinson y el temblor esencial.