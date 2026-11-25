Ponzio contaría con Beltrán y Acuña para el duelo en Alta Córdoba. Además, también dispondrá de Montiel, que dejó atrás la sanción. (Foto: Prensa River)

River entrenó este miércoles por la mañana con la mirada puesta en el duelo frente a Instituto por los cuartos de final del torneo Clausura, que se disputará el próximo sábado a las 22 en el estadio Presidente Perón, en Alta Córdoba.

Lucas Beltrán y Marcos Acuña, los dos jugadores que sufrieron molestias físicas en la victoria ante Lanús por los octavos de final, trabajaron de manera diferenciada durante la práctica en el predio de Ezeiza.

El primero en pedir el cambio ante el Granate fue el Huevo, que se retiró a los 12 minutos del segundo tiempo con dolor en el aductor izquierdo. El centrodelantero, en tanto, fue reemplazado cuatro minutos después tras recibir un fuerte golpe en el tobillo derecho.

De todas maneras, en el Millonario confían en que ambos llegarán en condiciones al encuentro frente a la Gloria. Tras realizar ejercicios livianos este miércoles, serán exigidos durante las prácticas del jueves y viernes para tomar una decisión final. En caso de que el cuerpo técnico decida no arriesgarlos, Francisco Ortega y Sebastián Driussi serían sus reemplazantes en Alta Córdoba.

Por otro lado, Fausto Vera sigue sin entrenarse a la par del grupo debido a una lesión en el talón derecho. Sin Aníbal Moreno, quien fue operado el martes por su discopatía lumbar, Santiago Espíndola será titular por tercer partido consecutivo.

Además, Leonardo Ponzio contará nuevamente con Gonzalo Montiel, quien cumplió las dos fechas de suspensión tras su expulsión en el Superclásico ante Boca y volverá al once inicial en lugar de Giovanni González, su reemplazante frente a Aldosivi y Lanús.

La probable formación de River vs. Instituto, por los cuartos de final del torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.