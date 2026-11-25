El Senado sesionará este jueves desde el mediodía con una agenda cargada que incluye dos proyectos centrales: la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía. La reforma política, impulsada por el Gobierno, deberá superar la votación en la Cámara alta para luego continuar su trámite en Diputados, mientras que la iniciativa sobre apuestas online podría convertirse en ley.

Senado: sesión clave con la reforma política y la ley de ludopatía

Según detalló Infobae, la agenda fue definida durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asumirá temporalmente el Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Paraguay.

El temario contempla primero el tratamiento de acuerdos y pliegos, seguido por la ley de ludopatía y una iniciativa complementaria que La Libertad Avanza buscará aprobar sobre tablas, con el respaldo de dos tercios, para habilitar el bloqueo administrativo de sitios de juego ilegal denunciados ante el Enacom.

La reforma política, que obtuvo dictamen la semana pasada, propone suspender las PASO para 2027, mantener la Boleta Única de Papel con la opción de lista completa y reducir a la mitad los espacios gratuitos en medios audiovisuales. El oficialismo calcula reunir entre 37 y 40 votos, aunque necesita sostener la mayoría absoluta durante las votaciones en general y en particular.

También se debatirá la prórroga por seis meses del estatuto del periodista, iniciativas sobre la reducción del IVA a la fécula de mandioca y la emergencia para las pymes, además del proyecto que aumenta las penas por falsas denuncias, impulsado por Carolina Losada.

La ley de ludopatía busca prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online, incluidos influencers, deportistas y eventos, y restringir el acceso de menores de 18 años a esas plataformas.