Lucas Zárate, el kinesiólogo neuquino que trabaja con Los Pumas

Lucas Zárate fue ratificado como uno de los kinesiólogos de Los Pumas en 2025. (Foto: Prensa UAR)

A un año del Mundial de Rugby, Los Pumas viven un gran presente y están entre las mejores selecciones del mundo. En su staff de profesionales, resalta la presencia del neuquino Lucas Zárate.

El kinesiólogo empezó a trabajar en la UAR en 2015, cuando lo invitaron a una concentración de Los Pumitas y luego lo eligieron para estar junto a los seleccionados.

«De ahí en adelante pasé por todos los equipos nacionales y las franquicias de la UAR hasta llegar a Los Pumas. Desde el año pasado quedé de manera efectiva, había dado una mano en otras oportunidades pero en 2025 me incorporé de manera permanente», aseguró Zárate en diálogo con Río Negro.

Lucas fue jugador de rugby desde chico y siempre estuvo ligado al Neuquén RC. «Me fui a estudiar a Córdoba en 2002 y volví en 2009 después de recibirme. Seguí jugando un tiempo más, haciendo la doble función. Desde 2010 ya quedé como kinesiólogo«, relató.

«Siempre estoy cerca del club, tienen un staff médico pero doy una mano cuando hace falta, colaboramos desde donde toque. También dando cursos y charlas», agregó.

Llegar a Los Pumas es un sueño hecho realidad para Zárate. «Es lo máximo a lo que hubiera aspirado cuando empecé a estudiar en 2001. Me hubiera encantado jugar bien al rugby y jugar yo en Los Pumas pero no pude. Me tocó desde este lado», comentó.

«Cuando vuelvo de las giras y hablo con familia y amigos ahí dimensiono lo que significa. Es un orgullo estar ahí. Lo vivo con mucha intensidad porque me encanta. Trato de disfrutar cada momento», agregó.

Para el neuquino, más allá de los trabajos de recuperación física que se puedan hacer sobre el deportistas, son claves los hábitos. «Trabajamos mucho en la educación del jugador, es tan importante como el tiempo en la camilla. Los hábitos son muy importantes, comer y dormir bien post partido es determinante para la recuperación», afirmó.

Además, destacó los elementos y el staff con los que cuentan en la UAR. «Tenemos para trabajar con piletas de frío y saunas. Somos 3 kinesiólogos por plantel, más uno o dos médicos, en cada gira», indicó.

El rol de los profesionales que acompañan al plantel es clave en un deporte como el rugby no solo entre partido y partido. En el durante, al estar permitido que atiendan durante el juego, deben seguir atentamente lo que pasa para intervenir.

«En función a lo que observamos y nuestro criterio podemos entrar a atender un jugador sin necesidad de que se frene el juego o nos autorice el árbitro. Estoy yo de un lado de la cancha y el médico del otro. Lo vivimos como si estuviéramos jugando, tenemos que estar muy conectados y metidos en el partido. También estamos conectados con el handy con la cabina de los entrenadores, hacemos de nexo si quieren comunicar algo», explicó.

A un año del Mundial, Argentina es una de las cabezas de serie y la ilusión es grande. «Veo muy bien al plantel, viene en un proceso de trabajo muy bueno. La UAR con cada academia hace un seguimiento médico y nutricional. Los jugadores están la mayoría en Europa y estamos en contacto permanente con los staffs médicos de sus equipos. Tenemos un equipo muy joven pero también con experiencia. Son jugadores que están desde chicos en el radar de Los Pumas. La expectativa es muy grande pero no hay que confiarse», analizó.