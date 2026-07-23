La tensión en Medio Oriente golpeó a los mercados: subieron el dólar y el riesgo país

Ante un contexto internacional adverso, el riesgo país subió a 435 puntos y el dólar oficial avanzó $15 a $ 1.510. La jornada financiera de este jueves se caracterizó por inversores ganados por la incertidumbre al recrudecer la guerra en Medio Oriente, lo cual provocó marcada volatilidad.

En contexto internacional adverso, subieron el dólar y el riesgo país

La principal zozobra provino de una nueva disparada del precio del Brent que avanzó un 7% hasta U$S 101.

El salto se produjo porque nuevamente se paralizó el tráfico por el Estrecho de Ormuz, a lo que se sumaron los ataques de hutíes a oleoductos ubicados en el Mar Negro y a buques que circulan por la zona.

La consecuencia directa de este escenario en el plano local es una nueva postergación de la baja de los combustibles, dado que deberá seguir funcionando el acuerdo de precios que realizaron petroleras y refinadoras.

Con el panorama internacional otra vez convulsionado, la aversión al riesgo se apoderó de los inversores, que se refugiaron en activos más seguros. Así hubo una suba en los bonos americanos, lo que provocó un aumento del riesgo país al ampliarse la brecha de los bonos argentinos con los títulos de referencia.

Por eso el índice soberano aumentó 25 puntos y le impidió al país capitalizar el empuje que significa el aumento de la calificación de la deuda que dio la empresa Moody’s el último miércoles.

De todas maneras, el punto central es que el aumento del riesgo país no se da por la aparición de desequilibrios internos, sino por impacto del escenario internacional, y debería retomar la senda bajista una vez superado el conflicto.

Como es natural, las acciones también sufrieron las consecuencias y los papeles del panel MERVAL cedieron cerca de 1,5%. Lo mismo sucedió con los ADRs de empresas argentinas que operan en Nueva York. Los que más sufrieron fueron los papeles bancarios, con caídas de hasta 8%.

El impacto en la plaza cambiaria fue un aumento de la cotización oficial que pasó a $ 1.460 para la compra y $ 1.510 para la venta.

En tanto, el mayorista quedó en $ 1.480 y $ 1.489 para ambas puntas y para los minoristas el precio fue $1.510/1.515.

“La divisa mayorista abrió la rueda con un salto de $4 respecto del cierre previo, en $1.487. Desde el inicio mostró muy poca actividad y prácticamente no registró operaciones. Recién hacia el mediodía el mercado comenzó a ganar algo de volumen y la presión compradora fue llevando la cotización de manera escalonada hasta su máximo intradiario de $1.491,50. En esa zona encontró resistencia y la escasa oferta logró contener el avance, permitiendo incluso una leve corrección sobre el final de la rueda para cerrar en $1.489, con una suba diaria de 0,4%”, explicaron desde ABC Mercados.

Añadieron que “el volumen negociado continuó siendo acotado y apenas superó al de la jornada anterior, totalizando U$S 409 millones, reflejando una rueda de escasa actividad”.

El Banco Central extendió su racha de compra. Este jueves fueron U$S 45 millones y las reservas brutas se ubicaron en U$S 48.684 millones, mientras que las netas son del orden de los U$S 6.500 millones.

Corresponsalía Buenos Aires