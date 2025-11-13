Luis Rubiales fue atacado a huevazos en la presentación de su libro

El momento de la agresión a Rubiales en la presentación de su libro.

El ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por el beso forzado a Jenni Hermoso durante el Mundial femenino de 2023, fue atacado con huevos este jueves mientras presentaba su libro “Matar a Rubiales” en Madrid.

El ataque a huevazos a Luis Rubiales en la presentación de su libro

En videos difundidos en redes sociales se ve a Rubiales, sentado con camiseta blanca y americana oscura, cuando un hombre desde el público le lanza al menos tres huevos, uno de los cuales impacta en su espalda.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza".



Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

El exdirigente se levantó e intentó perseguir al agresor, que fue reducido por asistentes al acto. Tras el incidente, la presentación continuó con normalidad.

Rubiales había reaparecido días antes en televisión, en el programa El Chiringuito, en donde volvió a defender su inocencia y aseguró que el beso a Hermoso fue “consentido”, denunciando una supuesta campaña en su contra.

El exdirigente ha sido objeto de procesos disciplinarios por el suceso, que desencadenó una crisis institucional y mediática sin precedentes en el fútbol español.

En las páginas de «Matar a Rubiales», el autor expone su versión de los hechos, defendiendo su gestión y denunciando lo que considera «la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español».

Rubiales acusa directamente al Gobierno de España, al presidente de la FIFA, al presidente de La Liga y al «mundo woke» de haber influido decisivamente en su expulsión y en el proceso que culminó con su renuncia.

Además, el exdirectivo también enfrenta una causa por presunta corrupción vinculada al contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, en medio de una creciente controversia pública que vuelve a situarlo en el centro del debate mediático.