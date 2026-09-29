Manu Urcera va por la recuperación en San Nicolás, donde Benja Antón buscará seguir prendido en la pelea

El rionegrino buscará buenos puntos para prenderse en la pelea por el título.

Tras el paso en falso en el comienzo del Playoff, el rionegrino José Manuel Urcera buscará este fin de semana, en el Autódromo de San Nicolás, ponerse a tiro en la Copa de Oro y prenderse en la pelea por el título en el campeonato 2026 de Turismo Carretera.

Manu viene de ser 30° en la primera de las cinco fechas de la definición; un comienzo muy lejos de la expectativa inicial para el piloto del equipo oficial Mercedes Benz, que marcha 14° en el mini certamen con apenas cinco puntos.

El campeón de 2022, que días atrás confirmó su continuidad como piloto de la marca alemana para 2027, además de un buen rendimiento y una importante cosecha de puntos, necesita imperiosamente ir por la victoria, algo que, según sus dichos tras la primera fecha, ve difícil: «soy consciente de lo que necesito para pelear el campeonato y hoy no lo tengo».

#TurismoCarretera | Manu Urcera: “Este equipo oficial, Mercedes Benz, en el TC es la situación ideal”.



👉🏼 El campeón 2022 de TC repasó su etapa regular y habló de los trabajos del equipo para la Copa de Oro, que tendrá su segunda fecha en San Nicolás el 3 y 4 de octubre. pic.twitter.com/5R2riH3tKe — MundoSport 🔊 (@mundosportextra) September 22, 2026

El puntero del certamen es el entrerriano Mariano Werner (Mustang), ganador en San Luis en la primera de las cinco competencias de la Copa de Oro, con 53 unidades.

Un total de 53 máquinas fueron confirmadas para la competencia del fin de semana en el Autódromo «Juan María Traverso»; misma cantidad de autos que en la pasada prueba de San Luis, aunque con una baja y una alta en su nómina.

La ausencia tiene que ver con Jeremías Olmedo (Chevrolet Camaro), quien por razones de presupuesto no estará presente por lo que resta del año. Por su parte, vuelve Sebastián Abella al mando del mismo Ford Mustang que lo vio largar desde la posición de privilegio en el «Desafío de las Estrellas».

En el TC Pista, la categoría telonera, el rionegrino Benjamín Antón (Mustang) viene de dar el golpe en el inicio de la Copa de Plata, consiguiendo su segundo éxito del certamen (ya había ganado en Termas de Río Hondo), y de postularse como serio contendiente a la corona.

Con el Ford Mustang que prepara su propio equipo desde hace dos carreras, el joven piloto de Cinco Saltos buscará revalidar laureles y recortar terreno respecto a Bautista Damiani (Camaro), puntero de la tabla con 20 puntos de ventaja.

Por su parte, el piloto viedmense Benjamín Ochoa (Mustang), que viene de finalizar 7° en la primera carrera del Playoff, marcha 9° en la tabla a más de 40 unidades del líder.

En dicha oportunidad, el TC Pista presentará en boxes otro escueto parque de 19 máquinas, uno menos que la veintena que había logrado reunir para la visita al «Rosendo Hernández».