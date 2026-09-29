La salud de Daniel Osvaldo: continúa internado y esperan estudios clave para definir su tratamiento

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación entre sus familiares y allegados, tres días después de que se conociera su internación. El exfutbolista fue operado por una infección que provocó un derrame pleural y permanece bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva de un centro de salud de Llavallol.

Preocupa la salud de Daniel Osvaldo

A través de un comunicado, su familia informó que Osvaldo atravesaba varios días de dolor y falta de apetito. En un primer momento, los síntomas habían sido atribuidos a molestias “musculares o intercostales”, pero los estudios médicos detectaron la presencia de líquido en la zona pulmonar.

Según explicaron sus allegados, el equipo médico realizó una intervención para limpiar el área afectada y actualmente aguarda los resultados de los cultivos. Estos análisis serán determinantes para identificar con precisión el origen de la infección y establecer el tratamiento que deberá continuar.

El neumonólogo José Manuel Viudes explicó a Infobae que el derrame pleural puede aparecer cuando una infección pulmonar no se resuelve y la inflamación alcanza la pleura, la membrana que recubre el pulmón. Si el líquido acumulado contiene pus, se denomina empiema y requiere drenaje. El cuadro puede presentarse como complicación de una gripe o neumonía.

La familia de Osvaldo también desmintió versiones sobre su estado y pidió prudencia al difundir información. Negó que haya llegado en situación de indigencia, que le hayan extraído parte del pulmón o que presente complicaciones en las piernas. También rechazó que su cuadro sea consecuencia del consumo de sustancias.

Osvaldo, de 40 años, desarrollaba actualmente actividades artísticas y tenía previsto presentarse con su banda el 31 de octubre en Café Berlín.

Con información de Infobae