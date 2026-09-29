ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Redes

La salud de Daniel Osvaldo: continúa internado y esperan estudios clave para definir su tratamiento

El exfutbolista fue intervenido por una infección que provocó un derrame pleural y permanece bajo observación en terapia intensiva. Su familia informó que está lúcido y aguarda los resultados de los cultivos para determinar el tratamiento.

Redacción

Por Redacción

Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva. Foto: NA

Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva. Foto: NA

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación entre sus familiares y allegados, tres días después de que se conociera su internación. El exfutbolista fue operado por una infección que provocó un derrame pleural y permanece bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva de un centro de salud de Llavallol.

Preocupa la salud de Daniel Osvaldo

A través de un comunicado, su familia informó que Osvaldo atravesaba varios días de dolor y falta de apetito. En un primer momento, los síntomas habían sido atribuidos a molestias “musculares o intercostales”, pero los estudios médicos detectaron la presencia de líquido en la zona pulmonar.

Según explicaron sus allegados, el equipo médico realizó una intervención para limpiar el área afectada y actualmente aguarda los resultados de los cultivos. Estos análisis serán determinantes para identificar con precisión el origen de la infección y establecer el tratamiento que deberá continuar.

El neumonólogo José Manuel Viudes explicó a Infobae que el derrame pleural puede aparecer cuando una infección pulmonar no se resuelve y la inflamación alcanza la pleura, la membrana que recubre el pulmón. Si el líquido acumulado contiene pus, se denomina empiema y requiere drenaje. El cuadro puede presentarse como complicación de una gripe o neumonía.

La familia de Osvaldo también desmintió versiones sobre su estado y pidió prudencia al difundir información. Negó que haya llegado en situación de indigencia, que le hayan extraído parte del pulmón o que presente complicaciones en las piernas. También rechazó que su cuadro sea consecuencia del consumo de sustancias.

Osvaldo, de 40 años, desarrollaba actualmente actividades artísticas y tenía previsto presentarse con su banda el 31 de octubre en Café Berlín.

Con información de Infobae


Temas

Daniel Osvaldo

Salud

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación entre sus familiares y allegados, tres días después de que se conociera su internación. El exfutbolista fue operado por una infección que provocó un derrame pleural y permanece bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva de un centro de salud de Llavallol.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén