Maradona, hace 25 años: «Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha»

Diego Maradona tenía 41 años, se había retirado cuatro años antes y en una Bombonera hasta las manos, tuvo una inolvidable despedida. Hubo música, estrellas, invitados especiales y muchos toques de calidad, pero la tarde se rompío cuando el 10 tomó el micrófono. «Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, la pelota no se mancha”, dijo. Y el estadio fue un mar de lágrimas. Hoy se cumplen 25 años de ese momentó épico.

El 10 de noviembre de 2001, Diego emocionó a todos en un partido que terminó con una victoria argentina por 6-3 frente a un combinado de estrellas internacionales. Maradona convirtió dos goles de penal y, cuando llegó el momento de hablar, encontró las palabras que todavía sobreviven en la memoria colectiva.

Tremendo momento, con las camietas del Xeneize y la Albiceleste.

La convocatoria reunió a figuras de distintas generaciones. Marcelo Bielsa dirigió al equipo argentino y Alfio Basile estuvo al frente de las estrellas internacionales. En la cancha compartieron la tarde futbolistas como Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar, Javier Zanetti, Claudio López, Matías Almeyda y Roberto Ayala. Del otro lado aparecieron Juan Román Riquelme, Enzo Francescoli, Carlos Valderrama, Davor Šuker, Hristo Stoichkov, Eric Cantona, René Higuita y Lothar Matthäus, entre otros.

Diego, rodeado de figuras en el centro de La Bombonera.

Pelé estuvo presente en uno de los palcos y recibió silbidos cuando apareció para saludar. Charly García también protagonizó una anécdota muy suya: se perdió camino a su ubicación, terminó en el campo de juego y después siguió el encuentro desde las tribunas de Boca, aunque siempre había reconocido su simpatía por River.

La camiseta de Román

Diego había comenzado la tarde con la camiseta argentina. Era una imagen cargada de significado para alguien que había llevado ese escudo por el mundo y que había convertido el número diez en una marca universal. Sin embargo, hacia el final llegó otro gesto. Se quitó la camiseta de la Selección y se puso una de Boca con el nombre de Riquelme en la espalda, un regalo del propio Juan Román.

Demasiada calidad en una sola foto. Maradona y Riquelme.

La presencia de su familia también le dio a la tarde una dimensión personal. En su discurso, Diego agradeció en nombre de sus hijas, de sus padres y de las personas que lo habían acompañado durante su vida. La emoción le ganó terreno a la celebración. Había esperado mucho tiempo ese encuentro y sabía que estaba viviendo una jornada irrepetible.

Diego, con Dalma y Gianina.

Una colección de frases inolvidables

En medio de los homenajes, dejó una frase que resumía su relación con el club y con aquel estadio: “Le agradezco a Dios que haya creado La Bombonera y mucho más aún por haberme hecho hincha de Boca Juniors”. La cancha respondió con el cariño de siempre. Para Maradona, aquel lugar era mucho más que una tribuna llena: era una casa a la que podía regresar.

Llegó entonces el momento del discurso. Maradona estaba en el centro de la cancha y con la emoción a flor de piel. Miró a la multitud y empezó a agradecer. “No sé cómo pagarles por esta alegría. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y traté de hacerlos felices a ustedes, y creo que lo logré”, expresó.

D10S, emocionado al extremo con René Higuita.

La frase más recordada llegó en el tramo final. “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Cuando terminó el encuentro, un periodista le preguntó si aquella había sido la emoción más grande de su vida, incluso por encima de sus goles más célebres. Diego Maradona respondió con una sinceridad que no necesitaba demasiadas palabras: “Sí, fue la emoción más grande de mi vida. Sólo la supera el nacimiento de mis hijas”.