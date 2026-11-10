Zapala enciende los fuegos para celebrar una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada

Zapala se sigue consolidando en Neuquén como centro de grandes eventos que unen la gastronomía y la cultura, con la realización del 3º Festival Patagónico de la Empanada, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre en el emblemático Paseo La Estación.

Como novedad, este año se sumará el Campeonato de la Pizza, lo que agrega un nuevo atractivo a un evento que en las anteriores ediciones logró una importante convocatoria, tanto de familias zapalinas, como de visitantes que llegan de otros lugares de la provincia.



La cita incluye numerosos espectáculos artísticos a lo largo de las tres jornadas, patio de comidas, clases magistrales de reconocidos chefs regionales y nacionales, y el tradicional paseo de los emprendedores.

Entre las presentaciones musicales, se destaca la presencia de Cuti y Peteco Carabajal, y también de Sele Vera y Los Pampas.

Después del éxito que fue en octubre la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, con un respaldo impresionante del público, emprendimos un nuevo desafío, como es llevar adelante este 3º Festival Patagónico de la Empanada, un evento que va creciendo desde que lo iniciamos en 2024, cada vez con más convocatoria, tanto de asistentes como de los participantes de la competencia” Carlos Koopmann, intendente.

Y justamente la actividad en el predio se iniciará el viernes 13 a partir de las 12, con el Campeonato de la Pizza, que es la novedad del festival.

A las 19 se realizará el acto de apertura y a las 20 comenzarán las máster class que, en ese primer día, estarán a cargo de los cocineros Hugo Véliz (La Rioja), Nora Gómez (Jujuy), Tomás Hadad (Salta), Pamela Basabilbaso (Río Negro), Hugo González (Santa Cruz) y Daniel López (Córdoba), bajo la consigna “Empanadas Provinciales: cada maestro con su librito, un viaje a través de sus sabores”.



A las 21 será el momento de la premiación de los ganadores del Campeonato de la Pizza, y a las 22 comenzarán a desfilar por el escenario provincial artistas como Lorena Riquelme y Los Merengüeros, Enzo Padilla, Matías Rivas, y el Grupo Picunche.

El sábado 14, la jornada se iniciará a las 11, con el Campeonato de la Empanada para las categorías Empanada Neuquina y Empanada Patagónica de Autor.

A las 19:30 llegarán las clases magistrales de maestros pizzeros integrantes de la Asociación Argentina de Pizzerías y Casas de Empanadas, como Daniel Dávila, Demian Pinto, Federico Domínguez Fontan y Cristian Abarzúa.



A las 22 comenzará a sonar la música folclórica con la presencia de Cuti y Peteco Carabajal, mientras que a las 23 será el turno de Los Charritos Tropicales, a las 00 subirán Los Ruiseñores de la Frontera, y a la 1 de la madrugada del domingo, el cierre estará a cargo de Sele Vera y Los Pampas.

La última jornada abrirá a las 11 con el comienzo del Campeonato de la Empanada para las categorías Empanada Nacional de Famaillá y Empanada Federal.

A las 18:30, se lucirán con las clases magistrales las tres campeonas que tuvo el evento hasta este momento: Graciela Caffa, que viene de consagrarse campeona mundial de la Pizza y la Empanada; Brenda Ottonelli y Cinthia Corradini.



A las 19:15 será el turno de las charla “Leyendas de la empanada”, con Madame Papin, Chacha Vicario y Valeria Velázquez.

A las 20 se conocerá al ganador o ganadora del campeonato de la empanada y luego será el momento del cierre musical del evento, con la presentación de Corazón Ranchero y Los Chama de Cristal.

“Estos encuentros, que unen lo mejor de nuestra gastronomía y nuestra cultura, nos permiten potenciar y movilizar la economía local, porque trabajan los hoteles y alojamientos, que ya tienen una alta demanda, los comercios, las estaciones de servicio, y los emprendedores, que tienen un espacio para ofrecer sus productos”, señaló Koopmann.