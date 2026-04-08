Maravilla Martínez le pidió disculpas al hincha de Racing tras picar el penal: «No fue una falta de respeto»

Este martes, Racing se trajo un importantísimo triunfo de Bolivia. La Academia derrotó como visitante a Independiente Petrolero por 3-1 y comenzó con el pie derecho la Copa Sudamericana.

Tras el triunfo, hubo tiempo de arrepentimiento. Quien tomó la palabra fue Adrián «Maravilla» Martínez: el delantero de 33 años fue el gran protagonista el pasado sábado, cuando picó y erró un penal en el clásico frente a Independiente.

«Pedirle disculpa al hincha que nos vino a alentar el día anterior«, comenzó. Luego aclaró que fue «una tristeza enorme porque no se dio el resultado».

Mas adelante, Maravilla explicó que la derrota final influyó y le dio más importancia a esa situación: «Tomé la decisión, no salió bien y con el resultado final, obviamente, empeoró todo. Salió mal. Si hubiese salido bien estaríamos hablando de otra cosa, de la capacidad que tuve para hacerlo».

Además, recalcó que no fu «No fue una falta de respeto para el rival. Íbamos 0-0, no es que íbamos 3-0«. También reveló sus ganas de definir de esta forma: «Yo siempre tuve ganas de picar un penal. Pensé: ‘El arquero en un clásico se va a tirar. No creo que se quede parado’. La definición fue mala«.

La alegría de Rodrigo Rey tras el penal errado por Maravilla.

Martínez remarcó el compromiso que tiene con Racing: «Siempre di todo por la camiseta y lo seguiré haciendo, esta vez erré y otra vez fueron penales todavía más decisivos y convertí«.

El delantero fue consultado sobre si repetiría esta definición en otro partido y fue claro: «No lo volvería a hacer porque ya tomé una experiencia de vida que si lo hacía al otro día iban a gastarlos a todos». Para cerrar, dijo que fue una experiencia que le dejó una enseñanza: «El que se enaltece Dios lo humilla, fui humillado por querer enaltecerme«, sentenció.

El equipo de Gustavo Costas se reencontrará con el hincha el próximo domingo, cuando en el Cilindro de Avellaneda, la Academia reciba a River por la 15° fecha del Apertura. Racing se ubica 6°, a solo tres fechas del cierre de la fase regular.