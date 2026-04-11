Marcelo Gallardo reapareció en una cancha tras su salida de River: qué partido fue a ver

Marcelo Gallardo, presente para ver el empate entre Real Sociedad y Alavés en la Liga española.

Marcelo Gallardo volvió a mostrarse públicamente luego de su renuncia al cargo de entrenador de River y lo hizo nada menos que en un estadio de fútbol. El Muñeco viajó a Europa, más precisamente a España, y siguió desde la tribuna una lluvia de goles en San Sebastián: empate 3-3 entre Real Sociedad y Alavés.

El elenco visitante contó con el ingreso del argentino Lucas Boyé, a quien Gallardo hizo debutar en el Millonario en 2014.

🇦🇷🇪🇦Marcelo Gallardo dice presente en San Sebastián para ver el duelo entre Real Sociedad – Alavés. pic.twitter.com/kk0vhphqjS — FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) April 11, 2026

Fue justamente el delantero quien anotó el último tanto a los 97 minutos y sentenció la igualdad en el Estadio de Anoeta.

Si bien hasta el momento se desconoce algún motivo en particular para entender su presencia en el estadio, es cierto que el Muñeco suele observar en vivo diferentes encuentros mientras no tiene trabajo. Así también ocurrió después de su primer ciclo al mando del conjunto millonario.

De hecho, la semana pasada vio la caída de Real Madrid por 2-1 frente a Bayern Munich y el triunfo de Atlético de Madrid como visitante sobre Barcelona por 2-0. En los próximos días viajará a Inglaterra para observar de cerca los duelos Liverpool-PSG y Arsenal-Sporting de Lisboa.

En este caso la particularidad es que estuvo involucrado Alavés, el último equipo de Eduardo Coudet antes de asumir en River justamente para reemplazarlo en el cargo. Lo cierto es que le permitió observar el agónico golazo de Lucas Boyé, a quien hizo debutar en 2014 en la entidad de Núñez.

El delantero de 30 años ingresó desde el banco de suplentes a los 15 minutos del segundo tiempo y en el séptimo de adición convirtió el tanto que le puso cifras definitivas al partido.

El otro argentino en cancha fue su compañero Nahuel Tenaglia, titular y en cancha durante todo el encuentro.