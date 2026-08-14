Marcelo Gallardo se acerca a la Selección de Ecuador: hay acuerdo en lo deportivo

Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. El Muñeco, libre desde su salida de River, se encamina para iniciar el nuevo ciclo en la Tri, que busca un nuevo entrenador luego de la salida de Sebastián Beccacece.

Según se supo, en las últimas horas se llevó a cabo una larga reunión entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el estratega argentina. En la misma, se llegó a un acuerdo en términos deportivos para hacerse cargo del seleccionado mayor, pero todavía no está cerrado.

Lo que falta para que el Muñeco pueda ser oficializado como flamante DT de la Tri es lo económico y otros pormenores logísticos. De alinearse en ese aspecto, todo se encaminará para que Gallardo inicie su camino como seleccionador al frente de un país que viene de disputar la última Copa del Mundo.

Hasta el momento, el técnico argentino solo se desempeñó a nivel de clubes en diferentes países. Su camino comenzó en Uruguay, al frente de Nacional.

Luego tuvo un exitoso paso por River, que se extendió por ocho años. Luego de una breve etapa en el Al Ittihad de Arabia Saudita, regresó a River, donde estuvo lejos de repetir lo conseguido en su primer ciclo.

Los futbolistas más destacados de Ecuador

En caso de asumir, Marcelo Gallardo tendrá grandísimos futbolistas a disposición en la Selección de Ecuador. Solo a modo de ejemplo, dirigiría a: Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Kendry Páez, Alan Franco, Enner Valencia, Angelo Preciado, Jordy Caicedo, entre otros tantos jugadores.

Con información de Bolavip.