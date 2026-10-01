«Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante»: las frases más destacadas del discurso de Javier Milei en el Argentina Week

Javier Milei se encuentra en Paris para encabezar el Argentina Week y ya cumplió con su primera actividad, este 1 de octubre encaró su discurso en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ante un público que incluyó a los principales inversores europeos, gobernadores y otros funcionarios.

El mandatario concluyó su discurso con un balance sobre el rumbo económico: defendió su gestión, invitó a los empresarios a invertir en el país y anticipó que, de lograr la reelección, 2028 será «el mejor año económico de la historia». Asimismo, aprovechó la oportunidad para profundizar sus críticas a la oposición y reiterar que asumió con un Estado «quebrado».

Las frases más destacadas de Javier Milei

Previo a su discurso en el Argentina Week, en París, Javier Milei mantuvo reuniones privadas con referentes del sector empresarial e institucional internacional. Entre ellos se destacaron el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; el presidente y CEO de LVMH, Bernard Arnault; y el titular de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Según informó Presidencia, estas audiencias formaron parte de su agenda oficial antes de presentarse ante más de 600 inversores, empresarios y dirigentes políticos. Durante su exposición, que comenzó a las 5:30 (hora argentina) y duró cerca de 45 minutos, el mandatario remarcó las oportunidades de inversión que ofrece el país.

A continuación, los ejes principales de su presentación:

«Cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina sabe que si nuestro Gobierno es reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia. Y eso va a verse tanto en los mercados financieros como en la economía real»

«Hoy la Argentina quiere ser el país más promercado de occidente, y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo»

«Encaramos uno de los ajustes de gasto público más grande de la historia global y logramos eliminar un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI en tan solo 6 meses, con los primeros cinco puntos del déficit primario en el primer mes de gestión».

«Por primera vez en Argentina se hizo un programa de estabilización y no se violó los derechos de propiedad, y eso ha constituido un punto de partida que hace que sin lugar a dudas este programa económico sea el más exitoso de la historia argentina».

«La misma Argentina que en el pasado temía quedarse sin gas en invierno hoy firma contratos para abastecer a Europa […] Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante desde una región pacífica, alineada con los valores de occidente»

«Tenemos cobre, litio y uranio en cantidades que nos ubican entre las mayores reservas del planeta y con la adecuación de la Ley de Glaciares le dimos seguridad jurídica al boom minero»

«Argentina tiene todo lo necesario para ser uno de los países líderes. Tenemos energía, metales y minerales que necesitan los centros de datos […] y capital humano de máximo nivel»

«La semana pasada el Senado aprobó la prohibición de financiar al tesoro mediante el Banco Central. En criollo, vamos a sacarle la llave de la maquinita a la política tanto a este gobierno como a los que vengan»

«El activo más importante de nuestro Gobierno es su palabra, y de ninguna manera traicionaremos nuestros principios para ganar algunos votos más. Al populismo no se lo combate con más populismo, sino con más libertad y más orthodoxia»

«Cualquier inversor sabe que la mayor ganancia se la lleva el que llega antes de que el mercado reconozca el cambio […] El que llega después del investment grade, pagará caro y tendrá retornos menores. Si 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia, el momento de apostar por la Argentina es ahora»