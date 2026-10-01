¿Revisaste tu jugada? Los números de la suerte del Quini 6 y el histórico pozo para octubre 2026

Septiembre 2026 cerró sin dueños para los pozos mayores, pero con un alivio millonario directo para una docena de apostadores en el país. En la noche del miércoles 30 de septiembre 2026, el sorteo del Quini 6 volvió a dejar desiertas las combinaciones de seis aciertos en Tradicional, La Segunda y La Revancha, permitiendo que la masa global de premios fiscalizada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe salte a una cifra estimada de $9.400 millones.

En contraste con las vacantes principales, la modalidad Siempre Sale de Quini 6 distribuyó más de $374 millones entre 12 tarjetas afortunadas, coronando la última jugada del mes con premios individuales que superaron con holgura los 31 millones de pesos.

Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 30 de septiembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, durante la emisión de la última fecha mensual, determinó los siguientes extractos por categoría:

Modalidad Números de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto Tradicional Primer Sorteo 01 – 02 – 09 – 28 – 40 – 41 Vacante Acumula pozo millonario La Segunda del Quini 08 – 13 – 14 – 33 – 36 – 42 Vacante Acumula pozo millonario La Revancha 06 – 22 – 24 – 33 – 34 – 43 Vacante Acumula pozo millonario El Quini que Siempre Sale 06 – 07 – 24 – 28 – 31 – 37 Con ganadores 12 ganadores ($31.200.000 c/u)

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el domingo 4 de octubre 2026

Para el primer fin de semana del mes, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa en premios alcanzará los $9.400 millones, programando la jugada número 3.413 para este domingo 4 de octubre 2026 a las 21:15.

Los apostadores pueden confeccionar sus apuestas oficiales, compuestas por seis números entre el 00 y el 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de los horarios habituales de cierre del sábado por la tarde.

El sorteo oficial podrá seguirse en vivo para todo el país a través de la TV Pública, señales provinciales asociadas y por streaming en el canal de YouTube de la entidad santafesina.