Martín Demichelis, muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Estudiantes

Demichelis está sin equipo desde mayo de 2025 y pica en punta para suceder a Domínguez.

Eduardo Domínguez se despedirá de Estudiantes este viernes, cuando el Pincha reciba a Sarmiento en el estadio UNO, desde las 17:45. De manera sorpresiva, el entrenador que conquistó cinco títulos en tres temporadas rescnidirá su contrato y dejará el club para continuar su carrera en Atlético Mineiro, donde firmará un contrato por dos años.

Ante este escenario, Juan Sebastián Verón ya comenzó a moverse en busca de su reemplazante y el principal candidato es Martín Demichelis. La Brujita ya había mantenido contactos con el ex defensor en diciembre, cuando la continuidad de Domínguez todavía no estaba asegurada, y ahora ratifica su interés.

Con la confirmación de la salida del «Barba», Demichelis pica en punta para convertirse en el nuevo entrenador del Pincha. El ex DT de River ya atravesó una situación similar en su carrera, al hacerse cargo del Millonario en 2023 tras la salida de Marcelo Gallardo, uno de los ciclos más exitosos de la historia del club.

Durante su paso por River, Demichelis obtuvo tres títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023, frente a Rosario Central, y la Supercopa Argentina 2023, disputada en 2024, precisamente ante el Estudiantes de Eduardo Domínguez.

El entrenador no dirige desde mayo de 2025, cuando dejó su cargo en Monterrey, antes de que el conjunto mexicano disputara el Mundial de Clubes. Ahora, todo indica que podría regresar al fútbol argentino para asumir un nuevo desafío en La Plata.