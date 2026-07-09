Más allá de la suspicacia previa, Facundo Tello estuvo a la altura de las circunstancias

Un arbitraje prolijo, sin fisuras y a la altura de lo que se esperaba. Aún contra algunas sospechas previas y el morbo en relación a la rivalidad Argentina-Francia, la actuación de hoy de Facundo Tello en Boston colmó las expectativas.

Más allá de algunas jugadas siempre dudosas, el argentino controló sin problemas y con suma autoridad el duelo entre los franceses y Marruecos, el primero de los cruces de cuartos de final del Mundial 2026, que vio a los galos clasificar a otra semifinal.

Entre lo más destacado de su labor impartiendo justicia, destaca el penal cobrado a los europeos en el primer tiempo, apoyado en el VAR, luego de una infracción a Kylian Mbappé, con quien luego tendría una pequeña discusión.

🔎Otra cámara del PENAL que le dieron a FRANCIA, otorgado por FACUNDO TELLO y confirmado por el VAR HERNÁN MASTRÁNGELO, ambos árbitros de ARGENTINA.



❓¿Fue PENAL?pic.twitter.com/ueJsspuGXa — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) July 9, 2026

Y es que, ya tomada la decisión, el juego se mantuvo detenido unos minutos, con Mbappé esperando para patear, y con Tello sin dar órdenes ni siendo claro con lo que estaba ocurriendo. Daba la impresión que, desde el también argentino Hernán Mastrángelo, se encontraba analizando minuciosamente la infracción que derivó en la falta.

El jugador del Real Madrid malogró su tiro desde los doce pasos, luego de la buena tapada de Bono, e inmediatamente le protestó a Tello por esa demora previo a su tiro. La protesta se prolongó hasta la pausa de hidratación, aunque todo concluiría con una palmada y saludo entre ambos.

🇦🇷🇫🇷 EL CRUCE ENTRE KYLIAN MBAPPE Y FACUNDO TELLO POR LA DEMORA EN LA REVISIÓN DEL PENAL. pic.twitter.com/UC0dzSbeqZ — JS (@juegosimple__) July 9, 2026

Luego hubo otra situación que generó discusión y debate, la jugada del primer gol de Francia. La misma la inició Adrien Rabiot, quien dominó el balón acomodándolo presuntamente con su mano. La secuencia continuó a pura velocidad y terminó con gol de Kylian Mbappé.

A pesar de las protestas de todo el equipo marroquí, Tello convalidó el gol sin dudarlo. Aunque el volante tocó el balón con su mano, la acción fue accidental y producto de un rebote involuntario, por lo que no se consideró revisable por el VAR.

El partido continuó su curso normal, sin polémicas y con decisiones convincentes del colegiado argentino. Nunca le pesó el encuentro. Por el contrario, amén de las dudas de muchos, entre ellos del propio Didier Deschamps, Tello estuvo sólido y demotró por qué le tocó dirigir a una de las mejores selecciones del certamen.