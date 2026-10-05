Más dolores de cabeza en Boca: se confirmó el desgarro de Alan Velasco

La enfermería en Boca Juniors sigue sumando lesionados. El cuerpo médico Xeneize confirmó que el mediocampista Alan Velasco sufrió un desgarro y su recuperación podría desafectarlo del trascendental duelo ante Vasco Da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

A pocos días de confirmarse la lesión de Tomás Belmonte, Rodolfo Arruabarrena pierde a otro jugador clave de su plnatilla titular. Velasco sufrió un desgarro en el aductor de la pierna izquierda en el pasado duelo ante Unión, recuperación que podría llevar cerca de 21 días.

De acuerdo a esos plazos, el ex-Dallas no estaría disponible para el partido frente a Instituto del próximo viernes, como tampoco en la ida de semifinales ante Vasco Da Gama de Brasil, el próximo 13 de octubre, uno de los partidos más importantes para el Boca del Vasco.

“CREO QUE TIENE UN PEQUEÑO DESGARRO” El Vasco Arruabarrena sobre la lesión de Alan Velasco ante Unión en La Bombonera. https://t.co/yhwUahNZVw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

Con este escenario, en el mejor de los casos, Velasco estaría recién a disposición para la revancha ante Vasco en Brasil. En caso de no conseguirlo, podría regresar ante Independiente por el Torneo Clausura.

Si bien el chileno Carlos Palacios sería el reemplazante natural de Velasco, Arruabarrena tendría en agenda dos juveniles que ya vienen siendo tenidos en cuenta en el segundo equipo Xeneize. Se trata de Lautaro Mendieta y Franco Pérez.

Mendieta, que puede jugar como volante central o interno, ya fue convocado ante Central Córdoba. Y Pérez, volante central o enganche, fue el autor del gol ante River en el Superclásico de la Reserva.

Aunque otra de las posible variantes que podría meter el Vasco, posiblemente la más considerada, sería el ingreso del colombiano Sebastián Villa desde el arranque. El delantero fue titular ante Unión la última fecha y, cambio de esquema mediante, podría ser la principal opción del DT.