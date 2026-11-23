Lejos de calmar las aguas, Robertito Funes Ugarte volvió a encender la polémica con un fuerte descargo en sus redes sociales. Después de recibir numerosas críticas por su reacción contra un trabajador durante un móvil en vivo de LN+, el periodista decidió defenderse, cuestionó a quienes lo acusaron de maltratar al empleado y dio su versión de lo ocurrido.

El episodio se produjo durante la cobertura de la Fugazzeta Fest, un evento gastronómico realizado en la explanada del Planetario, en Palermo. Allí, el conductor se acercó a un puesto de comida para entrevistar a uno de sus trabajadores, pero la situación terminó en un tenso intercambio que rápidamente se viralizó.

Según reconstruyeron Clarín, Vía País y Minuto Uno, la controversia comenzó cuando el joven, que estaba atendiendo a los clientes, le pidió unos segundos antes de responder sus preguntas. La reacción de Funes Ugarte generó un fuerte rechazo en las redes sociales y abrió un debate sobre el trato a los trabajadores durante las transmisiones televisivas.

Robertito Funes Ugarte hizo un furioso descargo tras el escándalo

Después de que las imágenes circularan por las redes sociales, Robertito utilizó sus historias de Instagram para responder a quienes cuestionaron su comportamiento.

El periodista sostuvo que el fragmento viralizado no mostraba todo lo sucedido y aseguró que el trabajador había tenido una actitud despectiva desde el comienzo.

En su publicación, apuntó contra quienes opinaron sin conocer, según su versión, el contexto completo del episodio.

Funes Ugarte afirmó que el joven le habría dicho “No me representás”, una frase que, de acuerdo con su explicación, no llegó a escucharse durante la transmisión.

A partir de esa supuesta expresión, el conductor calificó al empleado de maleducado y xenófobo.

También defendió su presencia en el evento y recordó que su intención era mostrar el trabajo de los emprendedores gastronómicos.

“Yo también estaba trabajando”, sostuvo al justificar su participación en la cobertura.

Qué pasó entre Robertito Funes Ugarte y el trabajador durante el móvil de LN+

La polémica comenzó cuando el periodista se acercó al puesto gastronómico La Crostita, donde un joven identificado como Joaco estaba atendiendo al público.

Al intentar entrevistarlo, el empleado le pidió que aguardara unos segundos.

“Dame un momento, por favor”, fue la respuesta que quedó registrada en la transmisión.

Sin embargo, Robertito reaccionó con evidente molestia y comenzó a cuestionar la actitud del trabajador frente a las cámaras.

“Un bobo importante”, expresó mientras se alejaba del puesto.

La situación no terminó allí. El periodista también recomendó a los televidentes que no compraran en el comercio y sugirió que sus responsables deberían contratar empleados con otra actitud.

Incluso planteó que sería preferible incorporar trabajadores de mayor edad.

El fragmento televisivo se difundió rápidamente y provocó numerosos comentarios de usuarios que consideraron desproporcionada la reacción del conductor.

Robertito aseguró que el trabajador se disculpó después del enfrentamiento

En una segunda publicación, Funes Ugarte aseguró que el conflicto había tenido una resolución diferente de la que mostraban las imágenes.

Según su relato, el joven se habría acercado posteriormente para hablar con él y disculparse por lo ocurrido.

El periodista interpretó ese acercamiento como una manera de solucionar el malentendido.

También insistió en que durante el intercambio existieron malos modos que no pudieron escucharse en la transmisión.

Sin embargo, esa versión corresponde al relato del conductor y no permite establecer de manera independiente qué ocurrió fuera de cámara.

Robertito volvió a defender su trayectoria y destacó que lleva más de quince años acompañando y difundiendo el trabajo de emprendedores.

Finalmente, dejó en claro que no estaba dispuesto a aceptar las críticas que recibió por el episodio.

El trabajador de La Crostita habló después del escándalo

Mientras el periodista publicaba su descargo, el joven involucrado también dio su versión de lo sucedido.

En diálogo con el periodista Fede Flowers, Joaco explicó que se encontraba trabajando cuando Robertito se acercó con las cámaras.

El empleado aseguró que se puso nervioso después de que el conductor lo cuestionara durante la transmisión.

“Yo estoy laburando, Robertito me funó en vivo, me puse nervioso”, expresó.

También contó que se enteró de la repercusión del episodio a través de un amigo.

El joven defendió su manera de atender al público y manifestó que habitualmente mantiene una buena relación con los clientes.

Sus declaraciones generaron nuevas muestras de apoyo en las redes sociales.

Jorge Rial y Nati Jota cuestionaron la actitud de Robertito Funes Ugarte

La controversia también provocó reacciones entre figuras del periodismo y el entretenimiento.

Jorge Rial fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente y cuestionó la manera en la que Robertito se había dirigido al trabajador.

El conductor manifestó su apoyo al empleado y preguntó por qué había recibido ese trato.

Por su parte, Nati Jota también opinó sobre el episodio y planteó que quienes realizan entrevistas en la calle deben aceptar que algunas personas no quieran hablar frente a las cámaras.

La periodista remarcó que esa posibilidad forma parte del trabajo de los cronistas y que no todas las personas tienen la obligación de participar de una transmisión.

Las críticas se sumaron a los numerosos comentarios que circularon durante el fin de semana.

El inesperado efecto del escándalo: La Crostita ganó miles de seguidores

Uno de los aspectos más llamativos de la polémica fue la repercusión que tuvo el comercio gastronómico involucrado.

Lejos de perjudicar al emprendimiento, el enfrentamiento provocó una ola de apoyo hacia La Crostita.

Según informó Clarín, la cuenta de Instagram del local llegó a sumar alrededor de 200.000 seguidores en menos de doce horas después de que se viralizara el video.

El crecimiento sorprendió a los responsables del comercio y convirtió al puesto en uno de los protagonistas inesperados del episodio.

Robertito también se refirió a ese fenómeno en sus redes sociales y expresó su satisfacción por la mayor visibilidad que había conseguido el emprendimiento.

Sin embargo, su respuesta no logró cerrar la controversia.

El periodista continúa en el centro de las críticas por su reacción durante el móvil, mientras sostiene que las imágenes difundidas no reflejan completamente lo sucedido.