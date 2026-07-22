Garnacho jugará en Aston Villa tras alcanzar un acuerdo con Chelsea y será compañero de Dibu Martínez

Una vez finalizado el Mundial el mundo del fútbol volvió a meterse de lleno en el mercado de pases. Y uno de los últimos movimientos de alto impacto tiene como protagonista a Alejandro Garnacho, quien dejará Chelsea pero continuará su carrera en la Premier League: Aston Villa alcanzó un acuerdo con el club londinense para incorporarlo y el argentino cambiará de camiseta en busca de un mayor protagonismo.

Según confirmó el periodista especializado Fabrizio Romano, la operación se realizará a préstamo con una cláusula de compra que pasará a ser obligatoria si se cumplen determinados objetivos.

Alejandro Garnacho jugará en Aston Villa y será compañero de Dibu Martínez y Buendia

Con este acuerdo, se espera que el futbolista se realice la revisión médica en las próximas horas para cerrar oficialmente su incorporación y convertirse en compañero de sus compatriotas Emiliano Martínez y Emiliano Buendía.

🚨🟣🔵 EXCLUSIVE: Aston Villa agree deal to sign Alejandro Garnacho from Chelsea, here we go!



Club to club agreement done on loan with buy clause to become mandatory under certain conditions.



Unai Emery wanted Garnacho. Medical also booked. pic.twitter.com/qvBmt3z5TB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

La llegada del extremo de 22 años responde a un pedido expreso de Unai Emery, que lo considera una pieza ideal para reforzar un ataque que perdió peso tras la salida de Morgan Rogers, justamente, rumbo a Chelsea. De hecho, el pase del inglés -por el que los Blues desembolsaron 137 millones de euros- terminó allanando el camino para que Garnacho hiciera el recorrido inverso y desembarcara en Birmingham.

De esta manera, Garnacho se despide de Londres luego de una temporada repleta de altibajos y en la que no llegó a cumplir las expectativas.

Llegó procedente de Manchester United por una cifra cercana a los 46 millones de euros y nunca terminó de consolidarse como titular. En total, disputó 43 partidos, 22 de ellos desde el arranque, en los que convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias.

Incluso, con la llegada de Xabi Alonso como entrenador, quedó al margen de las primeras actividades de la pretemporada, una señal que anticipaba una posible salida durante este mercado.

La operación también representa una oportunidad para los clubes. Aston Villa incorpora a un futbolista recuperable para afrontar una temporada en la que disputará la Supercopa de Europa frente al PSG y volverá a competir en la Champions League.

Vale recordar que el extremo integró el plantel campeón de la Copa América 2024, pero su última convocatoria fue en noviembre de ese mismo año. Ahora, buscará volver a mostrar el nivel que lo convirtió en una de las mayores promesas en Europa.