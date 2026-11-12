Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United: deja Estados Unidos

Tras su paso por Estados Unidos, Mauricio Pochettino regresa a la Premier League para dirigir al Manchester United.

Mauricio Pochettino dará un nuevo salto en su carrera y regresará al fútbol inglés. El entrenador argentino será el nuevo director técnico del Manchester United y firmará contrato hasta 2029 tras dejar su cargo en la Selección de Estados Unidos.

Según informó Fabrizio Romano, las negociaciones llegaron a buen puerto y el acuerdo quedó cerrado. Pochettino aceptó todos los términos de la propuesta este miércoles y recibió el visto bueno de la Federación estadounidense para concretar su salida.

🚨🇺🇸 BREAKING: Manchester United appoint Mauricio Pochettino as new head coach, here we go! Deal done and green light from US Federation as Poch has agreed all terms on Wednesday. New era at #MUFC. 🆕🇦🇷 https://t.co/dilW4upttj November 12, 2026

De esta manera, el argentino dejará un seleccionado con el que tenía contrato hasta 2030, luego de renovar hace apenas cinco meses. Su desvinculación también había aparecido como uno de los puntos centrales de la negociación, ya que su cláusula de rescisión rondaría los 10 millones de dólares, según había trascendido.

Pochettino regresará así a la Premier League, una competencia que conoce muy bien. En Inglaterra dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea, con su etapa en los Spurs como la más destacada: llegó a la final de la Champions League en 2019. Ahora tendrá el desafío de conducir a uno de los clubes más importantes del país.

En el plantel del Manchester United también se encontrará con un compatriota: Lisandro Martínez. El defensor argentino forma parte de los Diablos Rojos, aunque perdió terreno en el equipo durante los últimos partidos.

La llegada de Pochettino abrirá una nueva etapa en Old Trafford, con el desafío de recuperar el protagonismo de un Manchester United que busca volver a competir en los primeros planos del fútbol inglés. Actualmente, ocupa el 18° puesto de la Premier League, con apenas 8 puntos en 10 fechas, y el 17° lugar de la Champions League, con 6 unidades en cuatro partidos.