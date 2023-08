Maxi Morales va por el octavo Tetra de Chapelco y sueña con otro Mundial Xterra

Maxi Morales, el interminable Correcaminos que tiene el deporte regional, tiene en claro que a su edad necesita estar a más del ciento por ciento de su preparación para seguir entre los destacados. Por eso, en el balneario de Las Grutas trabajó en silencio en la previa a su próximo desafío. El sábado buscará agrandar su leyenda en una nueva edición del Tetratlón de Chapelco, en San Martín de los Ándes, donde intentará conquistar su octava victoria, la séptima en fila.

Morales tiene al Tetra de Chapelco, considerada como una de las pruebas combinadas extremas de Sudamérica, como su preferida, en la que le costó varios intentos para conseguir su primera victoria y después, en una parte destacada de su campaña, empezó a coleccionar triunfos en fila para convertirse en una de las principales figuras.

Una racha que empezó en 2016

Desde la edición del 2016, bajo cualquier condición climática, la prueba tuvo un repetido ganador de la general como fue Morales, con una racha sólo interrumpida en el 2020 cuando la prueba se canceló debido a las restricciones por la pandemia de Coronavirus.

No es un detalle menor, porque en ese difícil momento fue cuando Maxi tomó la decisión de radicarse en Las Grutas, donde encontró su lugar en el mundo. Muchas veces en soledad, en otras acompañado por rivales que son sus amigos, preparó sus desafíos. Se reinventó para lograr el título en el Mundial Xterra de Hawai, repetir victoria en el Xterra de Argentina y prolongar su reinado en el Tetra de Chapelco.

Empezó a elegir las pruebas en las que participó y, por eso, no sorprendió que en febrero último volviera a la victoria en el Tria Cross de la Manzana, después se consagró bicampeón en el Xterra de Argentina y consiguió el pasaporte para el Mundial de Italia, que se disputará a mediados de octubre. En principio, desistió por el tema económico, pero a medida que se acerca la fecha se ilusiona con poder estar.

En la previa al Tetra de Chapelco, que se disputará el sábado con los parciales de esquí, mountain bike, kayak y pedestrismo, destacó que “después del Tria Cross de la Manzana me empecé a preparar, se que es difícil, pero tengo el sueño de poder seguir haciendo historia. A mi edad, sería muy bueno poder estar en la pelea, demostrando que con trabajo todo es posible”.

Las Grutas, su lugar en el mundo

Cuando se lo consulta acerca de los motivos que lo llevaron a radicarse en Las Grutas, afirmó que “fue una decisión de vida y encontré mi lugar en el mundo. No tiene precio salir a remar en el mar cuando está amaneciendo y trotar por la playa. A veces es bravo entrenar en soledad, pero no me quejo, tengo trabajo y puedo disfrutar de lo que más me gusta que es el deporte”.

Morales tiene varios desafíos por delante, no solo los de su campaña como deportista, sino el de convertir a Las Grutas en una sede de grandes espectáculos, como las pruebas combinadas o de mountain bike. Aseguró que “es difícil, tal vez no sea el momento, pero tenemos todo en el balneario para proyectarlo a nivel internacional, se puede”

Afirmó que “tengo prioridades, primero el Tetra de Chapelco, después intentar estar en el Mundial Xterra de Italia y el desafío de armar algo importante en estas playas, todo el mundo las tiene que conocer y el deporte es ideal para cumplir con ese objetivo”.